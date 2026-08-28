Lý giải nguyên nhân trận mưa giông xối xả chiều tối qua khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu

ANTD.VN - Trận mưa giông xối xả vào chiều tối qua đúng giờ tan tầm đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều tuyến phố, ngập úng kéo theo ùn tắc giao thông...

Mưa lớn dồn dập gây quá tải hệ thống thoát nước

Từ khoảng 16h chiều 27/8, tại khu vực ngoại thành và trung tâm Hà Nội, mây đen kéo đến khiến trời tối sầm và mưa như trút trong khoảng từ 1,5 - 2 giờ đồng hồ.

Báo cáo từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Trung tâm), Sở Xây dựng cho biết, từ 16h15 đến 17h00 chiều 27/8, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như: Tây Mỗ 136mm, Đại Mỗ 117mm, Phú Diễn 116mm, Cầu Giấy 105mm, Xuân Đỉnh 103mm, Tây Hồ 85mm, Nghĩa Đô 85mm, Phú Thượng 84mm.

Do lượng mưa lớn, cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn từ 16h15 đến 17h00 gây quá tải hệ thống thoát nước đã xuất hiện úng ngập cục bộ như: Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm, Lê Đức Thọ (sân vận động Mỹ Đình), Trần Bình (trước cửa trường THCS Mai Dịch), Võ Chí Công, Thành Công, Trần Đăng Ninh, Thành Thái, hầm chui 4,5,6 và km9+656 Đại lộ Thăng Long, Thụy Khuê, Đào Tấn, Ciputra…

Khu vực nút giao Phạm Hùng- Phạm Văn Đồng ngập sâu trong trận mưa giông chiều tối qua

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị duy trì đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức xử lý, khơi thông thoát nước tại các vị trí úng ngập; vận hành hết công suất các trạm bơm đầu mối bơm tiêu, các trạm bơm Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm dã chiến đường Võ Chí Công (trước cổng UDIC), ngõ 685 Lạc Long Quân để tăng cường khả năng thoát nước; vận hành mở đập Cầu Quang, cửa phai Nguyễn Trãi, cửa phai N1 Thụy Phương; mở cửa phai hồ Tây B điều tiết vào hồ Tây.

Đến 19h15 tạnh mưa và đến 20h00, nước tại các điểm ngập cơ bản đã rút hết, trên địa bàn còn điểm ngập tại hầm chui Đại lộ Thăng Long, giao thông qua các khu vực khó khăn.

Nhiều tuyến phố bị ngập đúng giờ tan tầm khiến giao thông khó khăn

Còn tại khu vực trung tâm Thành phố xuất hiện một vài điểm úng ngập trong mưa như Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, nước rút nhanh sau mưa, giao thông cơ bản được bảo đảm. Các lực lượng, phương tiện của các đơn vị tiếp tục duy trì ứng trực tại hiện trường, tổ chức vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy và xử lý các vị trí đọng nước.

Đáng nói, mưa lớn đúng giờ tan tầm gây ngập sâu nhiều tuyến phố đã khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn, nhiều tuyến phố bị ùn tắc kéo dài như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Vành đai 3 trên cao, trục quốc lộ 32 Cầu Giấy- Nhổn, đường Lê Quang Đạo khu vực qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình… Nhiều người dân phản ánh trong cơn mưa giông lớn chiều qua đã phải di chuyển 2 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà, thay vì chỉ 30 phút như hàng ngày.

Nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt có thời điểm tê liệt

Hà Nội còn mưa giông nhiều ngày tới

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đánh giá, qua theo dõi công tác thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa chiều tối ngày 27/8/2026 cho thấy các điểm úng ngập phát sinh chủ yếu tập trung tại một số khu vực có cao độ địa hình trũng thấp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Tại khu vực trung tâm TP và phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư theo các dự án chống úng ngập cục bộ và khẩn cấp, các điểm úng ngập xuất hiện trong mưa và rút nhanh khi ngừng mưa.

Theo dự báo, Hà Nội còn mưa giông trong nhiều ngày tới

Kết quả bước đầu cho thấy việc chủ động tổ chức ứng trực, hạ mực nước đệm và vận hành đồng bộ các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa đã góp phần duy trì khả năng tiếp nhận, điều tiết và tiêu thoát nước của hệ thống trong điều kiện mưa lớn.

Qua theo dõi, và báo cáo của các đơn vị thoát nước đến thời điểm 6h00 ngày 28/8/2026 trên địa bàn thành phố không có điểm úng ngập. Các lực lượng, phương tiện của các đơn vị tiếp tục duy trì ứng trực tại hiện trường, tổ chức vệ sinh ga thu, khơi thông đảm bảo dòng chảy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nguyên nhân gây mưa lớn ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc chiều tối 27/8 là do dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực Bắc bộ.

Đáng nói, Thủ đô Hà Nội rơi vào chỗ vùng đối lưu phát triển mạnh nên xảy ra mưa lớn. Dự báo trong đêm nay 28/8, và những ngày tới, khu vực Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông.

Cụ thể, dự báo từ đêm nay đến ngày 29/8, ở Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 29/8 đến 1/9, Bắc bộ khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 2/9, mưa có xu hướng giảm.