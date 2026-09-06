Đừng để thói quen sạc xe điện thành... nguy cơ cháy nổ

ANTD.VN - Xe điện ngày càng trở thành phương tiện quen thuộc trong đời sống, từ xe máy, xe đạp điện đến ô tô điện. Tuy nhiên, nếu sử dụng, sạc pin, ắc quy không đúng cách, chính phương tiện tiện lợi này có thể trở thành nguồn nguy hiểm về cháy, nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, bắt đầu từ việc thay đổi những thói quen tưởng như rất nhỏ.

Xe điện chập cháy được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời xử lý

Sạc xe phải đúng cách, đúng thiết bị

Xe điện mang lại nhiều thuận tiện trong đi lại, nhất là tại các đô thị. Việc sạc điện cũng khá đơn giản, chỉ cần kết nối bộ sạc với nguồn điện và phương tiện. Nhưng cũng chính vì sự đơn giản ấy, không ít người hình thành tâm lý chủ quan. Có người cắm sạc xe ngay sau khi vừa đi về. Có người để xe sạc qua đêm, rời khỏi nhà hoặc đi ngủ mà không kiểm tra. Cũng có trường hợp sử dụng bộ sạc không đúng chủng loại, dây dẫn đã xuống cấp nhưng vẫn tiếp tục sử dụng, thậm chí tự ý thay đổi, độ chế pin, ắc quy để tăng công suất hoặc quãng đường di chuyển. Những thói quen này đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về điện, dẫn đến cháy, nổ.

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trước hết người dân cần lựa chọn phương tiện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng; đồng thời đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng, bảo quản và sạc điện.

Công an Hà Nội phát cẩm nang an toàn khi sử dụng và sạc xe điện

Bộ sạc là thiết bị đặc biệt quan trọng. Không nên vì tiện hoặc tiết kiệm chi phí mà sử dụng bộ sạc không tương thích với phương tiện. Nguồn điện sử dụng để sạc cũng cần ổn định, hệ thống dây dẫn, ổ cắm phải bảo đảm an toàn.

Một dấu hiệu bất thường của pin, ắc quy hay bộ sạc cũng không nên bỏ qua. Nếu phát hiện pin, ắc quy nóng quá mức, phồng, nứt, biến dạng, có mùi lạ; dây dẫn bị hở, cháy xém hoặc bộ sạc hoạt động không bình thường, cần dừng ngay việc sạc và đưa phương tiện đi kiểm tra.

Đặc biệt, sau khi xe vừa vận hành, pin hoặc ắc quy có thể còn nóng. Người dân không nên lập tức cắm sạc mà cần chờ thiết bị nguội rồi mới tiến hành. Đây là thao tác đơn giản nhưng có ý nghĩa trong việc hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Khu vực dành để sạc xe cũng cần được lựa chọn cẩn thận. Xe phải được đặt ở nơi khô ráo, thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các vật liệu, hàng hóa dễ cháy. Không nên bố trí xe đang sạc sát các vật dụng như giấy, vải, xăng dầu hoặc những chất dễ bắt lửa khác.

Trong quá trình sạc, cần thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện bất thường. Không nên sạc xe qua đêm khi không có người giám sát; trước khi rời khỏi nhà hoặc đi ngủ, cần ngừng sạc.

Một phút kiểm tra trước khi đi ngủ có thể giúp phát hiện một dây điện nóng bất thường, một bộ sạc có mùi khét hay một viên pin có dấu hiệu phồng lên. Đó cũng chính là cách phòng cháy từ sớm, thay vì chờ đến khi sự cố xảy ra.

Tuyệt đối không tự ý “độ” pin, ắc quy

Một trong những nguy cơ đáng lưu ý là việc người sử dụng tự ý can thiệp vào hệ thống điện của phương tiện.

Việc thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật, lắp thêm thiết bị điện không tương thích hoặc tự ý độ chế pin, ắc quy có thể làm thay đổi đặc tính hoạt động của hệ thống điện. Nếu việc sửa chữa, thay thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, nguy cơ chập điện, quá nhiệt, cháy, nổ có thể gia tăng.

Xe điện bốc cháy khi sạc không đúng cách

Vì vậy, khi cần thay pin, ắc quy, bộ sạc hoặc các linh kiện liên quan, người dân cần sử dụng đúng chủng loại, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Không nên tự sửa chữa những bộ phận mà bản thân không có chuyên môn.

Phương tiện cũng cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Những hư hỏng về hệ thống điện, dây dẫn, pin, ắc quy nếu được phát hiện sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ sự cố trong quá trình sử dụng.

Đối với xe máy, xe đạp điện, việc bố trí nơi sạc càng cần được quan tâm, nhất là tại nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà nhiều tầng, khu vực để nhiều phương tiện. Khi xảy ra cháy, pin, ắc quy có thể làm đám cháy diễn biến phức tạp, đồng thời tạo ra khói, khí độc và gây khó khăn cho việc thoát nạn nếu phương tiện được tập trung tại lối đi, cầu thang hoặc khu vực cửa ra vào.

Bởi vậy, bên cạnh việc sạc đúng kỹ thuật, người dân cần giữ thông thoáng lối thoát nạn, không để xe và các vật dụng cản trở đường di chuyển khi có sự cố.

Với ô tô điện, yêu cầu về an toàn trong quá trình sạc càng cần được chú trọng. Người dân nên lựa chọn các trạm sạc được bố trí, thiết kế bảo đảm yêu cầu về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy.

Trường hợp sử dụng bộ sạc tại nhà, phải thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm hệ thống điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Không tự ý đấu nối, thay đổi hệ thống điện để phục vụ việc sạc xe khi chưa có giải pháp phù hợp. Đối với các khu vực, trạm sạc, ngoài việc bảo đảm an toàn điện, cần duy trì các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; trang bị phương tiện PCCC phù hợp và xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Điều quan trọng là không chờ đến khi có cháy mới nghĩ đến phương án xử lý. Khu vực sạc cần được kiểm tra thường xuyên, các thiết bị PCCC phải ở trạng thái sẵn sàng sử dụng, đường thoát nạn không bị che chắn. Xe điện là phương tiện của xu hướng giao thông xanh và đang ngày càng phổ biến. Nhưng phương tiện hiện đại không đồng nghĩa với việc người sử dụng có thể chủ quan với những nguyên tắc an toàn cơ bản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân cần hình thành thói quen sử dụng và sạc xe điện an toàn: dùng đúng phương tiện, đúng pin, đúng bộ sạc; không sạc khi pin, ắc quy còn quá nóng; không sạc qua đêm khi không có người giám sát; không để xe sạc gần nguồn lửa, nguồn nhiệt và vật liệu dễ cháy; tuyệt đối không tự ý độ, chế pin, ắc quy.

Phòng cháy, suy cho cùng, không phải là những việc quá lớn lao. Đó có thể chỉ là rút bộ sạc trước khi đi ngủ, kiểm tra một đoạn dây điện, chờ pin nguội sau khi sử dụng hay đưa chiếc xe có dấu hiệu bất thường đi kiểm tra.

Những thao tác nhỏ ấy, nếu trở thành thói quen của mỗi gia đình, sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ ngay từ đầu, bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng.