Men gan tăng 30 lần sau hơn 1 tháng uống thuốc bắc chữa bệnh

ANTD.VN - Người đàn ông 61 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện điều trị vì tổn thương gan nghiêm trọng sau khoảng 1,5 tháng tự sử dụng thuốc bắc để chữa đau dạ dày.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân 61 tuổi bị tổn thương gan nghiêm trọng sau khoảng 1,5 tháng tự sử dụng thuốc bắc để chữa đau dạ dày.

Bệnh nhân H.Q.M (61 tuổi, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp và đang điều trị đều đặn. Khoảng 2 tháng trước, ông M. bị đau âm ỉ vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm ợ nóng. Cho rằng mình bị bệnh dạ dày, ông tự mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc về uống.

Sau 6 tuần dùng thuốc, tình trạng đau dạ dày không đỡ, ông M. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, kiệt sức, vàng mắt, vàng da và nước tiểu sẫm màu.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy chỉ số men gan AST và ALT tăng cao gấp hơn 30 lần mức bình thường (AST: 1.121 U/L, ALT: 1.287 U/L).

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương gan cấp nghiêm trọng do liên quan đến thuốc bắc không rõ nguồn gốc.

Sau gần 20 ngày điều trị nội trú tại Khoa Viêm gan, các chỉ số men gan của ông M. đã giảm mạnh, sức khỏe dần ổn định.

BS Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, các sản phẩm thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Một số sản phẩm có thể chứa các thành phần không được công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc các chất có khả năng gây độc cho gan.

Người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc, đặc biệt không sử dụng theo lời truyền miệng hoặc tự kết hợp với thuốc đang được bác sĩ kê đơn.

Việc sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc cần được thăm khám, tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế, không tự ý dùng để thay thế các phương pháp điều trị đã được chỉ định.