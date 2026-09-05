ANTD.VN -Ngày 05/9/2026, tiếp nối truyền thống đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt tiến hành trao học bổng thường niên cho sinh viên xuất sắc năm học 2026 - 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Hà Nội.

Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

Bảo Việt dành gần 11 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” đồng hành cùng sinh viên ngành kinh tế trong 12 năm liên tiếp

Trong suốt 12 năm liên tiếp (2015 - 2026), Tập đoàn Bảo Việt đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt”. Tính chung từ năm học 2015 tới nay, Bảo Việt đã đầu tư gần 11 tỷ đồng cho các chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành kinh tế, bao gồm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính. Tổng giá trị học bổng tính đến hết năm học 2026 - 2027 là 10,585 tỷ đồng, trong đó riêng Đại học Kinh tế Quốc dân là 7,705 tỷ đồng với tổng cộng 400 suất học bổng.

Đặc biệt, trong năm học 2026 - 2027, Bảo Việt tiếp tục tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với 65 suất học bổng, tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Năm học này, học bổng của Bảo Việt đã tăng quy mô thêm 25 suất và tổng giá trị học bổng cũng tăng thêm 350 triệu đồng so với các năm học trước. Học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học tăng gấp đôi từ 10 lên 20 suất, thể hiện rõ định hướng ưu tiên tài năng, hỗ trợ sinh viên khó khăn và khuyến khích sinh viên nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo.



Các suất học bổng bao gồm 4 loại: Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026; Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Học bổng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chương trình học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” đã hỗ trợ hàng trăm sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích nghiên cứu khoa học, góp phần nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho ngành tài chính - bảo hiểm và nền kinh tế đất nước.

Sự đồng hành này không chỉ gia tăng cơ hội cho sinh viên mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Bảo Việt trong việc đầu tư cho tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, Bảo Việt luôn hoạt động với tinh thần “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt” để bảo vệ tài chính, bình an cho mọi tổ chức và cá nhân hướng tới một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Bảo Việt dành ưu tiên ngân sách cho các hoạt động phát triển giáo dục như tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc, xây dựng trường học, tài trợ các dụng cụ học tập cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, trao quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.



Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thực hiện chiến lược phát triển bền vững thông qua việc kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Hoạt động trao học bổng không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu vươn lên vì một Việt Nam giàu mạnh, tri thức và hội nhập.

Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Đoài Dương là xã miền núi của tỉnh Cao Bằng, nằm gần biên giới Trung Quốc, nơi phần lớn người dân là đồng bào Tày, Nùng. Địa hình chia cắt, đời sống còn nhiều khó khăn khiến nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt là trường lớp còn hạn chế. Trường Mầm non Thân Giáp - ngôi trường mầm non duy nhất của xã, hiện là nơi học tập của 48 em nhỏ - cũng đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, trong khi ngân sách địa phương chưa đủ để cải thiện đồng bộ cơ sở vật chất.

Trước thực trạng này, công trình xây mới được triển khai với sự chung tay của nhiều đơn vị, trong đó Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ 700 triệu đồng và Quỹ Tâm Tài Việt của Công ty Vietlott hỗ trợ 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây dựng, hoàn thiện 4 phòng học cùng các hạng mục thiết yếu như khu bếp, nhà vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn hơn ngay từ năm học mới.

Cô và trò hạnh phúc khi có lớp học khang trang, an toàn từ sự chung tay của Bảo Việt

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và chào đón năm học mới, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chuỗi hoạt động “Cùng em đến trường - Vun đắp tương lai” tại nhiều địa phương trên cả nước. Cùng ngày 5/9, tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, Bảo Việt Nhân thọ trao tặng bàn ghế cho 3 phòng học tại Trường THCS Trương Vĩnh Ký và 20 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 200 triệu đồng. Các công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc cũng đã và đang tiếp tục trao tặng 9.000 suất học bổng gồm cặp sách, xe đạp tới học sinh tại nhiều địa phương; đồng thời trao 9.000 ô thương hiệu tới các trường học, góp thêm điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt và các hoạt động tại trường.

Từ Thủ đô Hà Nội, Cao Bằng, Cà Mau đến nhiều địa phương trên cả nước, chuỗi hoạt động đầu tư cho thế hệ trẻ tiếp tục nối dài hành trình Bảo Việt đồng hành cùng trẻ em và giáo dục, qua đó lan tỏa sứ mệnh “Vì người Việt - Vì tương lai Việt” bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng.