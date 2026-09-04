Tháng 3-2027 sẽ trình Trung ương Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Theo kế hoạch, dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội sẽ được hoàn thiện trong tháng 10-2026, đến tháng 3-2027 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo Kế hoạch này, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng đó, tổng hợp, hoàn thiện Đề án và xây dựng dự thảo Nghị quyết; triển khai thực hiện Đề án sau khi trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2018) đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của Bộ, ngành.

Trong đó, về chính sách tiền lương, cần phân tích, đề xuất cụ thể về: Mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý…

Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cải cách tiền lương, BHXH ở Việt Nam.

Theo Kế hoạch, dự thảo Đề án phải hoàn thiện trong tháng 10-2026. Tháng 1-2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2-2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3-2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.