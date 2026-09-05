ANTD.VN - Sáng ngày 05/9/2026, ngay sau Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, tại Trường THCS Phú La, UBND phường Kiến Hưng (Thành phố Hà Nội) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thành phố Hà Nội, Công an phường Kiến Hưng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và tổ chức ra mắt mô hình.

Đồng thời, Công an phường chủ động phối hợp với nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Ra mắt ban chỉ đạo thực hiện mô hình

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập, quy chế hoạt động và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị Công an phường tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và phối hợp triển khai mô hình; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, bảo đảm mô hình được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Trần Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trần Thị Lệ Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phú La phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm cùng tập thể nhà trường triển khai hiệu quả mô hình.

Chính thức ra mắt mô hình với phương châm “Trường học văn minh - Học sinh tích cực - Giáo viên gương mẫu - Gia đình trách nhiệm - Cộng đồng an toàn”



Với phương châm “Trường học văn minh - Học sinh tích cực - Giáo viên gương mẫu - Gia đình trách nhiệm - Cộng đồng an toàn”, mô hình góp phần tăng cường phối hợp phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, xâm hại trẻ em, mất an toàn giao thông, cháy, nổ, đuối nước và lừa đảo trên không gian mạng; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.