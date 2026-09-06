Không chạy vào nhà vệ sinh, thang máy để trốn khói

ANTD.VN - Sự cố cháy tại một căn hộ ở tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội rạng sáng 6-9 một lần nữa cho thấy, trong hỏa hoạn, kỹ năng thoát nạn đúng cách có ý nghĩa quyết định. Tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh, không sử dụng thang máy khi có cháy; thay vào đó, cần hạ thấp người, dùng khăn hoặc vải ướt che mũi, miệng và tìm cách thoát ra ngoài càng sớm càng tốt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận nơi xảy cháy để làm nhiệm vụ

Đừng biến nhà vệ sinh thành nơi “trú ẩn”

Khoảng 2h40 ngày 6-9, khi phần lớn cư dân đang chìm trong giấc ngủ, một căn hộ góc tại tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân bất ngờ xảy ra cháy. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội cùng Công an phường Thanh Xuân và lực lượng bảo vệ tòa nhà nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy, cứu nạn. Chỉ ít phút sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, từ sự cố này, một bài học về kỹ năng thoát nạn cần được nhắc lại một cách rõ ràng, khi xảy ra cháy, tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn.

Sau vụ cháy, một số thông tin cho rằng 3 mẹ con trong căn hộ đã chui vào nhà vệ sinh và được lực lượng chức năng cứu an toàn. Cách diễn đạt “rất may” nếu không được giải thích đầy đủ có thể vô tình khiến người đọc hiểu rằng nhà vệ sinh là nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra cháy. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Người dân trong toà nhà được hướng dẫn thoát nạn xuống nơi an toàn

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, khi xảy ra hỏa hoạn, người dân phải tìm mọi cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm, thay vì tìm chỗ kín để trốn. Phòng tắm, nhà vệ sinh thường có không gian tương đối kín, ít thông thoáng. Khi đám cháy phát triển, khói và khí độc, trong đó có khí CO, có thể nhanh chóng tích tụ. Người mắc kẹt bên trong có nguy cơ ngạt khói, mất ý thức trong thời gian ngắn, ngay cả khi ngọn lửa chưa trực tiếp lan tới.

Đáng lo ngại hơn, nhà vệ sinh thường chỉ có một lối ra. Nếu cửa bị khói, lửa hoặc nhiệt độ cao bao vây, người bên trong rất dễ rơi vào tình trạng mắc kẹt. Không phải phòng vệ sinh nào cũng có cửa sổ đủ lớn để thoát nạn.

Việc có vòi nước trong nhà tắm cũng không đồng nghĩa với việc đây là nơi an toàn để tránh cháy. Lượng nước từ vòi hoặc bồn cầu không đủ để chống lại một đám cháy đang phát triển. Một số vật dụng như khăn, rèm nhựa, giấy vệ sinh hay các sản phẩm dạng xịt cũng có thể bắt lửa.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, đơn vị trực tiếp tham gia xử lý vụ cháy, nhận định việc tự chui vào nhà vệ sinh là tình huống hết sức nguy hiểm nếu lực lượng chữa cháy không kịp thời tiếp cận. Trong đám cháy, “thời gian vàng” có thể được tính bằng từng phút, từng giây. Nạn nhân có thể bị ngạt khói trước khi lực lượng cứu nạn tiếp cận được vị trí.

Hạ thấp người, che kín mũi miệng và tìm đường thoát

Điều quan trọng nhất khi xảy ra cháy là thoát nạn, không trốn nạn. Nếu phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng thông báo cho những người xung quanh, tìm lối thoát an toàn và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114 khi có thể thực hiện an toàn. Trong quá trình di chuyển, cần đặc biệt lưu ý khói.

Xử lý nhanh đám cháy tầng 9 chung cư tại phố Nguyễn Tuân

Không nên chạy thẳng đứng trong khu vực có nhiều khói. Hãy bò thấp hoặc cúi thấp người, bởi khói và khí nóng thường tích tụ nhiều ở phía trên, trong khi lớp không khí gần sàn có thể dễ thở hơn trong những thời điểm đầu của đám cháy.

Có thể sử dụng khăn, vải ướt để che kín mũi và miệng, giúp hạn chế phần nào việc hít phải khói và khí độc. Nếu có mặt nạ lọc khói, cần sử dụng đúng cách. Việc che kín cơ thể bằng vật liệu chống cháy nếu có điều kiện cũng giúp giảm nguy cơ bị tác động bởi nhiệt.

Một nguyên tắc khác cần đặc biệt ghi nhớ trong các tòa nhà cao tầng: khi có cháy, tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn. Thang máy có thể dừng hoạt động, mất điện hoặc mở cửa đúng khu vực đang có khói, lửa, khiến người bên trong bị mắc kẹt và đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Người dân cần sử dụng cầu thang bộ và tuân theo chỉ dẫn thoát nạn của tòa nhà.

Nếu cửa căn hộ hoặc cửa hành lang bị lửa chặn, không cố mở cửa khi nhiệt độ bên ngoài quá cao. Hãy tìm phòng có cửa sổ hoặc ban công, đóng kín cửa để hạn chế khói xâm nhập, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ và tìm cách tạo tín hiệu để thu hút sự chú ý.

Trong một số tình huống, nhà tắm có thể được sử dụng để xả nước hỗ trợ ngăn cháy lan từ các tầng dưới, nhưng đây là biện pháp xử lý tình huống chứ không phải lời khuyên để người dân chạy vào nhà vệ sinh trốn cháy. Khi sử dụng nước trong nhà, cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ điện giật và phải cắt cầu dao tổng nếu điều kiện cho phép.

Vụ cháy tại tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân đã được lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người. Nhưng mỗi vụ cháy đều là một lời nhắc nhở về ranh giới rất mong manh giữa an toàn và nguy hiểm.

Trong hỏa hoạn, bình tĩnh nhưng phải hành động thật nhanh. Không trốn vào nhà vệ sinh, không chui xuống gầm giường, không đi thang máy. Hạ thấp người, dùng khăn hoặc vải ướt che mũi miệng, đi theo lối thoát nạn an toàn và nhanh chóng ra khỏi khu vực cháy.

Đó là những kỹ năng tưởng như đơn giản, nhưng có thể quyết định sự sống còn khi “bà hỏa” bất ngờ gõ cửa.