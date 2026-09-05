Không tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp trường, xã

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa chỉ đạo cắt giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và thủ tục hành chính không thực sự cần thiết nhằm tăng thời gian, nguồn lực cho dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn.

Không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã

Bộ GDĐT nêu nguyên tắc, việc cắt giảm các cuộc thi không nhằm hạn chế hoạt động giáo dục, trải nghiệm, giao lưu, phát triển phẩm chất, năng lực, năng khiếu của người học và năng lực chuyên môn của nhà giáo; tập trung cắt giảm hoạt động hình thức, trùng lặp, không cần thiết, gây áp lực hoặc không tạo giá trị thiết thực.

Các cuộc thi được tổ chức phải có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, phù hợp với chương trình giáo dục và đối tượng tham gia; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không gây áp lực, không phát sinh chi phí bắt buộc đối với người học và cha mẹ học sinh.

Đối với học sinh, Bộ GDĐT yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kì thi do cấp trên (cấp tỉnh, cấp quốc gia) tổ chức; việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh.

Việc cắt giảm các cuộc thi không nhằm hạn chế năng lực chuyên môn của nhà giáo

Đối với kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa do Sở GDĐT tổ chức phải bảo đảm thực chất, khách quan, không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết.

Đối với các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp tổ chức, Bộ GDĐT yêu cầu rà soát, lựa chọn những cuộc thi thực sự cần thiết, không huy động kinh phí, không gây áp lực tham gia đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động phù hợp khác theo tinh thần vui tươi, tự nguyện, thiết thực; không biến thành kì thi, không sử dụng kết quả, số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng, kết quả dạy học hoặc thi đua.

Cắt giảm các cuộc thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn

Đối với giáo viên, Bộ GDĐT yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết. Chỉ tổ chức cuộc thi theo quy định của Bộ GDĐT hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép, có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích

Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định, bảo đảm thiết thực, không phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết;

Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi. Giáo viên được tự nguyện làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, phù hợp với mục tiêu giáo dục, điều kiện thực tế và bảo đảm an toàn cho trẻ; không sử dụng sản phẩm làm đồ dùng, đồ chơi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua nếu không có quy định của cấp có thẩm quyền.

Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn, thực hành chuyên môn; khuyến khích giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết kế thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, AI phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn.