Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự Lễ khai giảng năm học mới

ANTD.VN - Chủ động triển khai lực lượng từ sớm, phối hợp tuần tra, phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh và học sinh, Công an xã Đông Anh, Hà Nội góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học 2026–2027.

Tổ công tác đảm bảo ANTT cổng trường nhân ngày khai trường năm học mới 2026-2027

Ngay từ trước thời điểm diễn ra Lễ khai giảng năm học 2026–2027, Công an xã Đông Anh, Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các điểm trường trên địa bàn. Với đặc thù ngày khai trường thường tập trung đông phụ huynh, học sinh và phương tiện, lực lượng Công an xã xác định việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại các khu vực cổng trường, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân và học sinh di chuyển an toàn. Lực lượng được bố trí tại những vị trí có nguy cơ tập trung đông người, chủ động phân luồng phương tiện, nhắc nhở phụ huynh chấp hành các quy định về giao thông, không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở việc đi lại.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngày khai giảng

Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an tại các điểm trường không chỉ góp phần hạn chế ùn tắc giao thông mà còn chủ động phòng ngừa những tình huống phức tạp có thể phát sinh trong thời điểm đông người. Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan sát, nắm tình hình, phối hợp với nhà trường và các lực lượng liên quan để xử lý ngay từ đầu những vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và Nhân dân.

Điểm đáng chú ý trong công tác bảo đảm ANTT dịp khai giảng là tinh thần chủ động của Công an xã Đông Anh. Thay vì chờ đến khi xảy ra ùn tắc hoặc phát sinh tình huống mới triển khai xử lý, lực lượng Công an đã chủ động có mặt tại địa bàn, bám sát từng khu vực trường học, nhất là thời điểm phụ huynh đưa con đến trường và khi kết thúc chương trình khai giảng.

Cùng với nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, cán bộ, chiến sĩ còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn khi tham gia giao thông. Những lời hướng dẫn trực tiếp, gần gũi tại cổng trường góp phần hình thành thói quen chấp hành quy định, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh ngay từ những ngày đầu năm học.

Đối với Công an xã Đông Anh, bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày khai giảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân. Trong những thời điểm quan trọng, đông người, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động có mặt, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và xử lý các tình huống phát sinh.

Việc phối hợp giữa Công an xã với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng tạo thêm sức mạnh trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự tại khu vực trường học. Qua đó, góp phần duy trì sự thông suốt của giao thông, giữ vững ANTT và tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh, học sinh trong ngày đầu năm học mới.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ từ sáng sớm đảm bảo ANTT ngày khai giảng

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Đông Anh tiếp tục xác định việc chủ động nắm địa bàn, chủ động bố trí lực lượng, chủ động phòng ngừa và xử lý từ sớm là yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm ANTT. Những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cổng trường có thể không xuất hiện trong những khoảnh khắc trang trọng của Lễ khai giảng, nhưng sự hiện diện lặng thầm ấy góp phần giữ cho ngày khai trường diễn ra an toàn, văn minh, vui tươi và trọn vẹn.

Từ sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an, cùng ý thức chấp hành của phụ huynh, học sinh và sự phối hợp của các nhà trường, công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trong năm học 2026–2027 trên địa bàn xã Đông Anh được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy sự an toàn của nhân dân và học sinh làm mục tiêu hàng đầu.