ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ.

Đề xuất bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về dịch vụ việc làm

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 352/2025/NĐ-CP về dịch vụ việc làm.

Theo dự thảo, các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, tiền ký quỹ và Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm sẽ được lược bỏ để phù hợp với Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đã không còn phải đáp ứng các điều kiện nói trên và không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép. Cả nước hiện có hơn 550 doanh nghiệp từng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Dự thảo tiếp tục đề xuất bãi bỏ các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép và thủ tục rút tiền ký quỹ.

Với doanh nghiệp, thay đổi này đồng nghĩa giảm đáng kể chi phí và thời gian dành cho việc đáp ứng các điều kiện hành chính để gia nhập và duy trì hoạt động trên thị trường.

Bộ Nội vụ đánh giá, việc cắt giảm các điều kiện và thủ tục nêu trên, đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh và giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cần thực hiện đồng thời với việc hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động này.

Bởi dịch vụ việc làm có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và sự vận hành của thị trường lao động. Do đó, cần có cơ chế quản lý phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP chỉ có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2027. Bộ Nội vụ cho rằng, nếu không kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm, từ ngày 1/3/2027 có thể phát sinh khoảng trống pháp lý, hoặc thiếu thống nhất trong việc áp dụng các quy định về hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 352, nhằm thể chế hóa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa đang được thực hiện theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sửa đổi cũng để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định về hoạt động dịch vụ việc làm với Luật Đầu tư 2025. Đồng thời, hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dựa trên nghĩa vụ thông báo, công khai thông tin, báo cáo, quản lý dữ liệu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết phạm vi điều chỉnh của dự thảo được kế thừa từ Nghị định số 352, không phát sinh nội dung mới.

Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Trong đó, có sửa đổi nội dung quy định về dịch vụ việc làm tại Luật Việc làm, theo hướng chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tức chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động. Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định cũng không thay đổi, được kế thừa từ Nghị định số 352.