Gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng dịch tại trường học

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số ca mắc tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần đây, các địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất gồm TP. HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đáng chú ý, số ca mắc chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, trong độ tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo, chiếm hơn 87%.

Bộ Y tế dự báo số ca mắc mới tay chân miệng, cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, Covid-19..., có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với trẻ tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, đồng thời bảo vệ sức khỏe học sinh trong dịp đầu năm học mới, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về bệnh tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm thường gặp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, biện pháp phòng bệnh và xử trí khi phát hiện trẻ có triệu chứng.

Về vệ sinh, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng. Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện thường xuyên nguyên tắc "3 sạch", gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Các trường cần thường xuyên vệ sinh lớp học, làm sạch những bề mặt và vật dụng trẻ tiếp xúc, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bộ Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế địa phương trong việc phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em, học sinh nghi ngờ hoặc mắc tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm khác.