Cử tri đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bộ Y tế nói gì?

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa có công văn trả lời cử tri liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên dự kiến 540.000 đồng/tháng

Bộ Y tế vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ đã từng bước mở rộng đối tượng, giảm độ tuổi và nâng mức hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Cụ thể, Nghị định số 30/2002/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi quy định người cao tuổi từ đủ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi;

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi tiếp tục giảm xuống còn 80 tuổi đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng.

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Theo đó, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp; đồng thời mở rộng đối tượng từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 500.000 đồng/người/tháng. Đến tháng 7/2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Về mức trợ cấp, Bộ Y tế đang trình Chính phủ Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên dự kiến 540.000 đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng 8%.

Chính sách an sinh xã hội nói chung, trợ giúp xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng huy động ngân sách cho an sinh xã hội.

Về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất phương án điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Như vậy, chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi trong thời gian qua đã từng bước được mở rộng cả về đối tượng, độ tuổi thụ hưởng và mức trợ cấp.

Việc giảm độ tuổi từ 90 xuống 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi và hiện nay mở rộng đến nhóm từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là quá trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi và mục tiêu từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Đối với kiến nghị áp dụng độ tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đây là đề xuất mở rộng hơn so với phương án đang nghiên cứu. Bộ Y tế ghi nhận, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá về số lượng đối tượng, tác động chính sách và khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội nói chung và trợ cấp hưu trí xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hưởng, ưu tiên các nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ.