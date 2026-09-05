Những biểu cảm “không kịch bản” trong ngày khai giảng

ANTD.VN - Giữa không khí rộn ràng của ngày khai giảng, những khoảnh khắc rất thật của trẻ nhỏ lại khiến nhiều người thích thú. Chính những biểu cảm hồn nhiên, không chút “kịch bản” ấy đã tạo nên một Ngày hội đến trường đầy cảm xúc.

Nước mắt, bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường

Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, từ sáng sớm, sân trường Mầm non 8/3, phường Bạch Mai, Hà Nội đã rộn ràng tiếng nói cười. Trong những bộ váy xinh xắn, quần áo mới tinh, các em nhỏ được bố mẹ đưa đến trường với nhiều tâm trạng khác nhau.

Có em háo hức chạy vào sân trường, cũng có em nép sát bên mẹ, ánh mắt đầy bỡ ngỡ trước không gian đông người. Nhiều bé mếu máo níu chặt tay bố mẹ, nhất quyết chưa muốn rời xa. Ở một góc khác, có em liên tục ngáp dài, đôi mắt lim dim rồi đưa tay dụi mắt như cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan.

Vô tình bắt gặp một cậu bé nép sát vào mẹ, hai tay ôm chặt không muốn rời, phóng viên không khỏi bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em. Khi cô giáo nhẹ nhàng đưa tay đón, cậu bé bắt đầu mếu máo rồi òa khóc. Người mẹ vừa dỗ dành, vừa cố gắng trấn an con: “Con vào với cô nhé, mẹ ở đây một lát rồi mẹ đón”.

Có em mếu máo khóc vì chưa muốn rời vòng tay bố mẹ; có em ngáp dài, dụi mắt vì vẫn còn cơn buồn ngủ; cũng có em ngơ ngác trước sân trường đông người…

Ít phút sau, khi được cô giáo dẫn vào hàng cùng các bạn, những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Nhưng rồi giữa sự dỗ dành của cô và những tiếng cười xung quanh, cậu bé dần bình tĩnh hơn.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều phụ huynh không khỏi mỉm cười. Bởi họ hiểu rằng phía sau tiếng khóc không chỉ là sự mè nheo của trẻ nhỏ, mà còn là cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu các em phải rời vòng tay gia đình để bước vào một môi trường mới.

Đưa con đến trường trong ngày khai giảng, anh Triệu Tùng Minh không giấu được sự hồi hộp. Anh cho biết, ở nhà, bé Minh Thư rất háo hức, tối nào cũng hỏi bố mẹ bao giờ được đến trường, bao giờ được dự lễ khai giảng. Thế nhưng khi thực sự đứng giữa sân trường đông người, cô bé lại trở nên ngơ ngác, liên tục nhìn về phía bố mẹ.

“Ở nhà con háo hức lắm, chuẩn bị quần áo, nhắc bố mẹ sáng phải gọi dậy sớm để đi khai giảng. Nhưng đến trường, nhìn con đứng giữa các bạn, ánh mắt cứ tìm bố mẹ, tôi thấy thương vô cùng. Chắc con cũng cần thêm thời gian để làm quen với trường, lớp và cô giáo. Tôi chỉ mong con sẽ sớm hòa nhập, mỗi ngày đến trường đều vui vẻ”, anh Minh bày tỏ.

Nụ cười, ánh mắt và những bước chân ngày khai trường.

Những biểu cảm đáng yêu “không kịch bản”

Nếu những giọt nước mắt khiến phụ huynh vừa thương vừa lo, thì những cái ngáp dài lại mang đến những tiếng cười vui vẻ. Giữa tiếng nhạc, tiếng trò chuyện và không khí náo nhiệt của ngày khai trường, một số em nhỏ vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ sau khi phải dậy sớm.

Chị Bích Ngà - phụ huynh có con học tại trường cho biết, sáng khai giảng là một “cuộc chiến” nhỏ của cả gia đình. “Ngày thường cháu dậy muộn hơn, sáng nay phải gọi từ sớm để chuẩn bị quần áo, ăn sáng rồi đến trường. Lúc ở nhà cháu còn tỉnh táo, nhưng vào đến trường, ngồi một lúc là bắt đầu ngáp. Nhìn con vừa ngáp vừa cố mở to mắt, tôi chỉ thấy buồn cười và đáng yêu”, chị Ngà cho hay.

Theo chị Bích Ngà, những biểu cảm tự nhiên ấy cũng là điều chị muốn lưu giữ trong ngày đầu năm học. Sau này lớn lên, chắc cháu sẽ không còn những khoảnh khắc ngây ngô như thế nữa. Vì vậy, chị đã tranh thủ chụp khá nhiều ảnh để sau này nhìn lại.

Ở một góc sân trường, những biểu cảm “không kịch bản” vẫn liên tục xuất hiện. Có em ngơ ngác nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra; Có em liên tục chỉnh lại chiếc mũ, chiếc nơ; Có em ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo bố mẹ đang đứng từ xa. Mỗi gương mặt, mỗi trạng thái cảm xúc lại khiến ngày khai giảng thêm sinh động.

Với anh Thành Tâm, điều khiến anh xúc động nhất là khoảnh khắc con tự buông tay bố để bước vào hàng cùng các bạn. Anh Tâm chia sẻ: “Trước khi đến trường, con trai liên tục khẳng định mình đã lớn và sẽ không khóc. Nhưng khi thực sự bước vào sân trường đông người, cậu bé lại nắm chặt tay bố.

Khi cô giáo gọi, cháu quay lại nhìn bố một lúc rất lâu rồi mới chịu buông tay. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng tôi thấy con mình như vừa lớn thêm một chút” - anh Tâm xúc động.

Giữa không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, chính những biểu cảm hồn nhiên tạo nên một ngày khai giảng đầy cảm xúc.

Chắc rằng, với nhiều phụ huynh, ngày khai giảng không đơn thuần là ngày con bắt đầu một năm học mới. Những giọt nước mắt có thể nhanh chóng được thay bằng nụ cười, những cái ngáp dài rồi sẽ nhường chỗ cho sự háo hức khám phá, còn những gương mặt ngơ ngác hôm nay sẽ dần trở nên tự tin hơn.

Với các bậc phụ huynh, hình ảnh đứa con nhỏ trong ngày khai giảng, khi còn níu tay mẹ, mếu máo, ngáp ngủ hay tò mò nhìn mọi thứ xung quanh có lẽ sẽ luôn là một ký ức khó quên. Chính những biểu cảm hồn nhiên, đáng yêu và rất thật ấy đã làm nên một ngày khai giảng đầy cảm xúc.