Bắc bộ mưa lớn kéo dài cả tuần, nắng nóng tạm lui

ANTD.VN - Dự báo, từ đêm nay đến 21/8, từ bắc Quảng Trị trở ra miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 17/8, khu vực Đông Bắc bộ và tỉnh Lai Châu, cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 3h ngày 17/8 có nơi trên 50mm như các trạm: Nậm Khao (Lai Châu) 156mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 85mm, Dân Hòa 2 (Phú Thọ) 55mm, Vân Đình (Hà Nội) 52,2mm…

Dự báo, từ đêm nay đến 21/8, từ bắc Quảng Trị trở ra miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Theo đó, nắng nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tạm lui, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc bộ phổ biến từ 33-34 độ C.

Cụ thể, dự báo từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa lớn từ nay kéo dài hết tuần này

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt, với trọng tâm mưa các tỉnh, thành Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa lớn này, người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.