Hỗ trợ công dân khuyết tật làm thủ tục cấp căn cước

ANTD.VN - Ngày 4/9/2026, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã trực tiếp hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục cấp Căn cước cho một công dân khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đó là anh N.V.L, sinh năm 1987, trú tại thôn Hoàng Long, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Do khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, anh L. không thể tự di chuyển, việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp Căn cước, gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt nhu cầu và quyền, lợi ích chính đáng của công dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phượng Dực đã chủ động đến tận gia đình để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, thuận tiện, bảo đảm công dân được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Công an xã Phượng Dực hỗ trợ cấp căn cước công dân cho anh N.V.L

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, cán bộ Công an xã Phượng Dực đã phối hợp cùng gia đình hỗ trợ anh N.V.L di chuyển an toàn từ trong ngõ nhỏ đến địa điểm làm thủ tục cấp Căn cước. Trong quá trình thu nhận thông tin, mặc dù công dân không thể ngồi hoặc đứng theo tư thế thông thường, tổ công tác vẫn kiên trì, tỉ mỉ điều chỉnh vị trí, góc máy và các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành việc thu nhận dữ liệu Căn cước.

Sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã không chỉ giúp anh N.V.L hoàn thành thủ tục nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân, nhất là đối với những trường hợp yếu thế, gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Việc làm tuy giản dị nhưng thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, sự tận tụy, gần gũi, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phượng Dực. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.