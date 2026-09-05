Đồng loạt ra quân bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

ANTD.VN - Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội phối hợp với các lực lượng triển khai tuyên truyền, phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh ra quân đảm bảo an toàn ngày khai giảng năm học mới

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-CAHN ngày 29-8-2026 của Công an thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 81/KH-CAXVT ngày 3-9-2026 của Công an xã Vĩnh Thanh về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn tại khu vực trường học.

Hoạt động được thực hiện trong bối cảnh toàn thành phố bước vào năm học mới, lượng phương tiện và người tham gia giao thông tại các tuyến đường quanh trường học tăng cao. Cùng với đó, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào ngày khai giảng.

Tổ công tác tuyên truyền an toàn giao thông tại cổng trường học

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an xã Vĩnh Thanh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin, nhóm cộng đồng, fanpage.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, tập trung vào những quy định mà phụ huynh và học sinh thường gặp trong quá trình tham gia giao thông. Trong đó có các bài viết như “Từ 15-8-2026: Nhiều lỗi giao thông được bổ sung mức xử lý mới”, “An toàn giao thông cho học sinh đến trường - Đừng để một phút chủ quan phải trả giá”...

Thông qua các hình thức tuyên truyền này, những quy định mới, kỹ năng cần thiết khi đi học bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện cũng như việc chấp hành quy định khi ngồi trên phương tiện được truyền tải tới phụ huynh và học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Công tác tuyên truyền được xác định không chỉ để nhắc nhở, mà còn nhằm tạo thói quen chấp hành pháp luật giao thông từ những việc nhỏ nhất, nhất là tại khu vực cổng trường - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng phụ huynh dừng, đỗ phương tiện chưa đúng quy định vào đầu giờ và cuối buổi học.

Cùng với tuyên truyền, Công an xã Vĩnh Thanh tổ chức lực lượng tại các điểm trường để phân luồng, hướng dẫn phụ huynh, học sinh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, giữ thông thoáng tuyến đường và kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Ngoài lực lượng Cảnh sát trật tự Công an xã và Cảnh sát giao thông, tại các điểm trường còn có sự phối hợp của Cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên xã cùng lực lượng bảo vệ tại chỗ của các nhà trường.

Việc huy động đồng bộ các lực lượng được triển khai tại tất cả các điểm trường công lập trên địa bàn xã, qua đó tạo thành thế chủ động trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau giờ học.

Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở tham gia tuyên truyền an toàn giao thông ngày khai giảng năm học mới

Đáng chú ý, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động xây dựng lịch, phân công lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông thoáng trong ngày khai giảng năm học mới 5-9-2026 tại các trường học trên địa bàn.

Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, lực lượng Công an chú trọng nhắc nhở, hướng dẫn để phụ huynh và học sinh hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Qua đó, từng bước hình thành nếp chấp hành pháp luật, hạn chế những hành vi có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Việc ra quân đồng loạt ngay đầu năm học thể hiện tinh thần chủ động của Công an xã Vĩnh Thanh trong thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, đồng thời đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh lên hàng đầu. Từ mỗi cổng trường an toàn, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh và phụ huynh sẽ từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng văn hóa giao thông ngay từ nhà trường và cộng đồng.