Công an phường Phúc Lợi bảo đảm an toàn ngày khai giảng

ANTD.VN - Sáng 5-9, cùng với học sinh trên cả nước, thầy và trò các trường học trên địa bàn phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027. Để ngày hội đến trường diễn ra an toàn, trang trọng, Công an phường Phúc Lợi đã chủ động triển khai lực lượng, bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các điểm trường.

Ngay từ sáng sớm, khi phụ huynh đưa con em đến trường, các tổ công tác Công an phường Phúc Lợi đã có mặt tại những tuyến đường, khu vực cổng trường và các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, hỗ trợ phụ huynh, học sinh di chuyển an toàn, hạn chế tình trạng ùn ứ trong thời điểm lượng người và phương tiện cùng lúc tăng cao.

Ban Chỉ huy Công an phường Phúc Lợi đã đến dự, tặng hoa chúc mừng các nhà trường

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự giao thông, tại các điểm tổ chức lễ khai giảng, lực lượng An ninh cùng các tổ công tác của Công an phường duy trì thường trực, chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực trường học. Những tình huống phát sinh được kịp thời phát hiện, xử lý, không để ảnh hưởng đến chương trình khai giảng và hoạt động của nhà trường.

Trong không khí phấn khởi của ngày tựu trường, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an có mặt từ rất sớm tại các cổng trường góp phần tạo nên một ngày khai giảng an toàn, thông suốt. Sự chủ động của lực lượng Công an cũng giúp phụ huynh yên tâm đưa con đến trường, để thầy cô và học sinh có thể trọn vẹn cảm nhận niềm vui của ngày hội lớn.

Các lực lượng Công an phường Phúc Lợi chốt trực từ sớm

Nhân dịp năm học mới, Ban Chỉ huy Công an phường Phúc Lợi đã đến dự, tặng hoa chúc mừng các nhà trường, đồng thời gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học 2026-2027 với nhiều niềm vui, khí thế và thành công.

Lễ khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn phường Phúc Lợi, kết hợp theo dõi chương trình trực tuyến trên toàn quốc, diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi và an toàn. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an phường trong công tác chủ động nắm tình hình, bảo đảm ANTT, TTATGT và phối hợp chặt chẽ với các nhà trường.

Sự có mặt của các chiến sĩ công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các bác cựu chiến binh đã giúp lễ khai giảng thành công

Từ những tuyến đường dẫn vào trường học đến từng khu vực cổng trường, sự hiện diện của lực lượng Công an không chỉ góp phần giữ vững trật tự mà còn tạo dựng môi trường an toàn cho học sinh ngay từ ngày đầu tiên của năm học mới. Đó cũng là cách Công an phường Phúc Lợi chủ động bám địa bàn, gần dân, đồng hành cùng nhà trường và nhân dân, vì một năm học an toàn, bình yên.