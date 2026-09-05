Tưng bừng đón khai giảng, khánh thành trường học mới tại hai điểm cầu chính của Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 5-9, hơn 3.000 học sinh tại hai điểm cầu chính của Hà Nội là trường THCS Trần Duy Hưng và trường liên cấp Minh Châu đã vinh dự được đón chào các vị lãnh đạo trung ương và Hà Nội tới dự Lễ khai giảng và khánh thành trường học mở đầu cho một năm học mới với nhiều bước tiến quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng. (Ảnh Quang Thái)

Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự khai giảng ở điểm cầu chính

Sáng 5-9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đã dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa.

Trường THCS Trần Duy Hưng là một trong 2 điểm cầu chính của thành phố Hà Nội kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong việc đưa các chủ trương lớn về giáo dục và đào tạo vào thực tiễn. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội vận hành mạng lưới trường công lập sau sắp xếp, với 1.097 cơ sở giáo dục và hơn 2,3 triệu học sinh.

Thành phố ưu tiên nguồn lực cho những khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh, còn thiếu trường công lập hoặc đang quá tải. Cùng với đó, các nhà trường chủ động khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực được giao, đáp ứng yêu cầu của năm học mới với tinh thần: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô nhân dịp năm học mới. (Ảnh Quang Thái)

Nhà giáo Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã dự lễ khai giảng, động viên thầy trò nhà trường. Đây là nguồn động lực để cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục tận tâm, trách nhiệm, không ngừng đổi mới; học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và sống có trách nhiệm.

Trường THCS Trần Duy Hưng là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khi thầy trò nhà trường đạt kết quả ấn tượng với 344 giải cấp quốc gia, quốc tế và 15 giải cấp thành phố năm học 2025-2026.

Học sinh Thủ đô rộn ràng lắng nghe tiếng trống khai trường đồng thời với các trường học trên toàn quốc.

Trong chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thực phẩm, Trường THCS Trần Duy Hưng là một trong 4 trường được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Việc triển khai mô hình góp phần ứng dụng công nghệ giúp nhà trường lựa chọn được đơn vị đủ năng lực Công ty TNHH Hương Việt Sinh cung cấp suất ăn cho 2.200 suất ăn mỗi ngày và triển khai kiểm soát và truy xuất thông tin hàng ngày, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Kết quả, 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; giáo viên nhà trường giành 1 Giải Nhất Hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố, 3 Giải Nhất và 1 Giải Nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp phường.

Hà Nội khánh thành trường liên cấp với vốn đầu tư 109 tỷ đồng trong ngày khai giảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đến tham dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại xã Minh Châu.

Sáng 5-9, gần 1.000 giáo viên, học sinh tại xã đảo Minh Châu đón khai giảng trong niềm vui lớn khi được bước vào năm học mới trong ngôi trường liên cấp được khánh thành ngay dịp khai giảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 của trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được thành lập theo Quyết định số 2878/QĐ-SGDĐT ngày 30-7-2026 của Sở GDĐT thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học và THCS Minh Châu, đồng thời bổ sung cấp THPT. Đây là lần đầu tiên xã Minh Châu có một trường liên cấp hoàn chỉnh cả 3 cấp học trực thuộc Sở GDĐT quản lý.

Gần 1.000 học sinh xã Minh Châu bước vào năm học mới trong ngôi trường liên cấp vừa khánh thành có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng.

Dự án Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó 49 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và 60 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Công trình có khối nhà 5 tầng được xây mới với tổng diện tích sàn 4.665m², gồm các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, hội trường và phòng chức năng. Các khối Tiểu học, THCS cùng nhiều hạng mục phụ trợ cũng được cải tạo, hoàn thiện; trang thiết bị phục vụ giảng dạy được đầu tư đồng bộ.

Nhà trường được đầu tư hệ thống phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng học STEM, phòng học công nghệ với các thiết bị nghe nhìn thông minh, kết nối mạng tốc độ cao. Cùng với đó là các phòng thực hành, thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học, thư viện và khu giáo dục thể chất ngoài trời, phục vụ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh từ Tiểu học đến THPT.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có 970 học sinh. Trong đó, lớp 1 tuyển sinh đủ 100% chỉ tiêu với 72 học sinh; lớp 6 tiếp nhận 96 học sinh; lớp 10 tiếp nhận 76 học sinh. Đây là khóa học sinh THPT đầu tiên của địa phương, đánh dấu việc hiện thực hóa cơ hội học cấp 3 ngay trên quê hương đối với con em Minh Châu.