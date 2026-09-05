Chắt chiu đồng lương, công an xã tặng học sinh khó khăn món quà níu giữ ước mơ đến lớp

ANTD.VN - Sáng 5-9, giữa sân trường rợp cờ hoa, có những học sinh bước vào năm học mới mang theo bóng dáng của sự thiếu hụt gia đình. Nhưng các em không đơn độc. Năm chiếc xe đạp mới được trao tặng từ công an xã là sự thấu hiểu, nỗ lực bù đắp của những người lính áo xanh, giữ cho đường đến lớp của các em không bị đứt đoạn.

Công an xã Ứng Hòa tặng xe đạp cho học sinh khó khăn ngày khai giảng

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên rộn rã tại Trường Tiểu học Ứng Hòa A - Phân hiệu Đông Lỗ (xã Ứng Hòa, Hà Nội). Dưới bóng cây bàng và những hàng cờ đỏ rực rỡ, hàng trăm học sinh xúng xính trong bộ đồng phục mới. Lẫn trong đám đông háo hức ấy, có 5 bóng dáng nhỏ bé mang trong mình những câu chuyện không dành cho lứa tuổi lên chín, lên mười.

Những em nhỏ kém may mắn

Đứng tần ngần bên chiếc xe đạp mini màu hồng phấn vừa được bóc lớp nilon bảo vệ, em Nguyễn Tuệ Nhi (học sinh lớp 4C2) rụt rè miết tay lên chiếc giỏ mây. Ít ai biết, để đứng được ở sân trường hôm nay, cô bé này đã phải gồng mình vượt qua những biến cố nghiệt ngã nhất.

Bố mất vì tai nạn giao thông khi Nhi còn chưa kịp nhớ rõ khuôn mặt. Mẹ đi bước nữa, em được gửi lại cho bà nội chăm sóc. Căn nhà nhỏ vắng đàn ông, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.

Thế rồi, bi kịch một lần nữa gõ cửa. Bà nội mắc bệnh ung thư. Suốt mấy năm trời cạn kiệt tiền bạc chạy chữa, đến tháng 7/2026 vừa qua – ngay trước thềm năm học mới, người thân duy nhất bầu bạn cùng em hàng ngày cũng trút hơi thở cuối cùng. Nhi thu dọn vài bộ quần áo, lặng lẽ chuyển về ở cùng bà ngoại. Khung trời tuổi thơ của cô bé lớp 4 là những cuộc chia ly đột ngột.

Cùng đứng trên bục nhận xe đạp với Tuệ Nhi là Đỗ Thị Khánh Huyền (lớp 4C1) và Nguyễn Anh Thư (lớp 3C1). Cả hai em đều mang chung một nỗi ám ảnh: Tai nạn giao thông. Bố của Huyền vĩnh viễn không thể đưa em đến trường thêm một lần nào nữa sau một vụ tai nạn.

Công an xã Ứng Hòa tặng xe đạp cho học sinh khó khăn ngày khai giảng

Còn với Thư, bố mẹ không còn chung sống, em về ở với ông bà ngoại đã già yếu. Hàng ngày, ông bà vừa nhặt nhạnh nuôi Thư ăn học, vừa phải bón từng thìa cơm cho người bác ruột bị liệt giường cũng bởi tai nạn giao thông tước đi khả năng lao động.

Kế đó là Nguyễn Minh Trang và Trần Gia Bảo (cùng học lớp 5C3). Cả hai đều mất bố từ sớm. Trang đang ở với chú, Bảo ở nhà bà ngoại nhiều năm nay...

Năm đứa trẻ. Năm hoàn cảnh. Những tờ khai thông tin khuyết đi tên người làm cha, làm mẹ. Nhưng các em đều chăm ngoan, học tốt dù đường đến trường của các em không chỉ xa về khoảng cách địa lý, mà còn trĩu nặng những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đè lên vai những người ông, người bà tóc đã bạc trắng...

Nhưng những mảnh đời ấy không bị bỏ quên

Từ nhiều tuần trước ngày khai giảng, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa đã lặng lẽ lật giở từng trang hồ sơ, rà soát từng khu dân cư. Họ biết rõ nhà số mấy vừa có đám tang, ngõ nào có đứa trẻ vừa chuyển đến sống cùng ông bà. Không xưng hô hoa mỹ, không cần những tấm biển trao tặng phô trương, sự có mặt của lực lượng Công an cơ sở trong buổi lễ khai giảng sáng 5/9 giống như sự hiện diện của những người chú, người anh trong gia đình.

Đích thân các chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa đã dắt 5 chiếc xe đạp mới tinh lên bục danh dự, nắn nót chỉnh lại độ cao của yên xe cho vừa với vóc dáng của từng em nhỏ, rồi trao tận tay các em.

Đứng lùi lại phía sau quan sát các em, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an xã Ứng Hòa bộc bạch, toàn bộ kinh phí mua 5 chiếc xe đạp này đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp.

"Anh em tự bảo nhau trích một phần tiền lương, gom góp lại để mua xe tặng các cháu. Chút quà mọn nhưng anh em muốn san sẻ phần nào khó khăn với các gia đình, mong các con có thêm động lực đến trường, đường tới lớp bớt đi sự nhọc nhằn", Thiếu tá Nguyễn Anh Quang tâm sự.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công an Thành phố và Công an xã Ứng Hòa, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (mẹ đẻ cháu Tuệ Nhi) rơm rớm nước mắt. Chị nói: "Cháu ở xa trường, nay được tặng xe đạp sẽ giúp cháu thuận lợi đến lớp và tiếp tục cố gắng. Gia đình tôi mong muốn các chiến sĩ Công an sẽ có những chương trình đồng hành, chia sẻ, để các con có niềm tin vào tương lai".

Hôm nay, Công an xã Ứng Hòa còn có nhận một trang giấy học sinh kẻ ô ly viết vội. Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của em Khánh Huyền nắn nót từng dòng chữ nghiêng nghiêng: "Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, món quà này đã giúp gia đình tôi rất nhiều, giúp con tôi có cơ hội đến trường an toàn hơn. Kính chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân".

Đại diện nhà trường cảm ơn Công an xã Ứng Hòa

Thư cảm ơn xúc động của phụ huynh học sinh

Trang giấy học sinh mỏng manh, nét mực xanh chân phương nhưng sức nặng của nó thì hơn mọi lời ngợi ca.

Nó cho thấy, lực lượng Công an không chỉ giữ gìn an ninh trật tự bằng những đợt cao điểm tuần tra hay những chuyên án lớn. Khái niệm "bình yên" ở cơ sở nhiều khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Giữ cho một đứa trẻ mồ côi không phải bỏ học giữa chừng.

Tiếng trống trường điểm những hồi dài. Buổi lễ khai giảng kết thúc. Tuệ Nhi, Khánh Huyền, Gia Bảo háo hức đạp những vòng quay đầu tiên trên chiếc xe mới quanh sân trường. Bánh xe lăn tròn, để lại phía sau những khó khăn nhọc nhằn, chở theo ánh mắt dõi theo đầy ấm áp của những người lính áo xanh và niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn.