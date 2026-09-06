Hà Nội dự kiến lấy ý kiến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng từ 7-9

ANTD.VN -Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng) sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực và nhận ý kiến bằng văn bản.

Cộng đồng dân cư các phường xã nêu trên sẽ gửi ý kiến trực tiếp bằng phiếu lấy ý kiến tại trụ sở xã. Chính quyền sẽ tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 từ ngày 7/9

Bên cạnh đó, hồ sơ quy hoạch (kèm theo Phiếu ý kiến điện tử) cũng sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua Phiếu ý kiến điện tử.

Hồ sơ quy hoạch (kèm theo Phiếu ý kiến điện tử) cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên toàn thành phố.

Thành phố dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân. Điểm đầu cầu chủ trì tại UBND thành phố, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu 126 xã, phường trên địa bàn.

Việc lấy ý kiến từ 7/9, dự kiến kéo dài 20 ngày.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt cuối tháng 3/2022. Phạm vi phân khu đô thị sông Hồng trải dài 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở với diện tích gần 11.000 ha, trong đó sông Hồng chiếm 3.600 ha (33%), đất bãi sông hơn 5.400 ha (50%).

Cuối năm 2025, TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn điều chỉnh tổng thể quy hoạch trên trong bối cảnh thành phố thực hiện hai quy hoạch lớn (Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065) và những định hướng về phát triển đô thị hai bên sông Hồng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.