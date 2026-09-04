Chủ động bảo đảm ATGT tại cổng trường trước ngày khai giảng năm học mới

ANTD.VN - Trước ngày khai giảng năm học 2026-2027, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng tại các cổng trường học trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT), góp phần xây dựng môi trường đến trường an toàn, văn minh.

Tổ công tác Công an phường Tây Hồ chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trước ngày chuẩn bị khai giảng năm học mới

Ngay từ sáng 4-9, các tổ công tác Công an phường Tây Hồ đã được bố trí tại khu vực cổng các trường học trên địa bàn. Cùng với việc nắm tình hình, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhất là những lỗi vi phạm thường xảy ra ở lứa tuổi học sinh.

Tại khu vực cổng trường, cán bộ, chiến sĩ Công an phường trực tiếp nhắc nhở học sinh đi đúng phần đường, làn đường, không dàn hàng ngang, không phóng nhanh, vượt ẩu; đồng thời lưu ý việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện.

Đáng chú ý, lực lượng Công an phường Tây Hồ cũng tập trung tuyên truyền để học sinh hiểu rõ quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện. Những trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô không được sử dụng phương tiện đến trường. Đây là nội dung được lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý, bởi việc giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Công an phường Tây Hồ tuyên truyền, xử lý vi phạm an toàn giao thông tại cổng trường Đông Thái

Song song với tuyên truyền trực tiếp tại cổng trường, Công an phường Tây Hồ chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT tới toàn thể học sinh. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, tập trung vào những quy định thiết thực, giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi đi học cũng như khi tham gia giao thông hằng ngày.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, để bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học mới, Công an phường đã chủ động triển khai các biện pháp ngay từ trước ngày khai giảng. “Ngay từ sáng 4-9, các tổ công tác Công an phường đã làm nhiệm vụ tại cổng các trường học trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về ATGT”, Thiếu tá Ngô Minh Đức thông tin.

Công an phường Tây Hồ tuyên truyền cổng trường an toàn

Theo chỉ huy Công an phường Tây Hồ, cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn cho chính học sinh và những người tham gia giao thông khác.

Ngày 5-9, học sinh trên địa bàn bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027. Để ngày đầu năm học diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an phường Tây Hồ đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về ATGT; lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện điều khiển và đặc biệt không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an được xác định là yếu tố quan trọng nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, qua đó góp phần hạn chế tai nạn, vi phạm giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ cổng trường.