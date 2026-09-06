Hướng dẫn du khách thoát nạn khỏi đám cháy khu sinh thái Green Park Phù Đổng

ANTD.VN -Trưa 6-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Đồng thời tổ chức hướng dẫn cho nhiều người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Xảy cháy tại khu sinh thái thuộc xã Gia Lâm

Cụ thể, khoảng 9h56 cùng ngày, trong khi có rất nhiều người đang tập trung tại khu sinh thái, bất ngờ ngọn lửa bốc lên tại khu nhà nghỉ trưa của người đến tham quan. Đám cháy kèm lửa lớn bao trùm khu nhà 1 tầng có diện tích khoảng 100m2.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt

Phân đội Ninh Hiệp, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều người và phương tiện đến hiện trường.

Sau khoảng 15 phút có mặt đám cháy đã được dập tắt. Cùng với đó những người có mặt trong khu sinh thái đều được hướng dẫn sơ tán tới khu vực an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.