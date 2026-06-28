Siêu máy tính dự đoán trận loại trực tiếp đầu tiên: Nam Phi vs Canada

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Nam Phi và Canada trên sân Los Angeles (Mỹ) sẽ mở màn vòng knock-out World Cup 2026, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử với cả hai đội khi lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đánh giá từ siêu máy tính Opta, đại diện Bắc Mỹ đang là đội nắm lợi thế trước giờ bóng lăn. Sau 25.000 lần mô phỏng, Canada được dự đoán giành chiến thắng trong 55% số kịch bản. Trong khi đó, khả năng Nam Phi thắng trong 90 phút là 20%, còn xác suất hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu được tính ở mức 24,9%.

Nếu tính cả khả năng vượt qua vòng 32 đội, Canada được Opta đánh giá có 67,8% cơ hội góp mặt tại vòng 1/8, gần gấp đôi tỉ lệ 32,2% của Nam Phi.

Canada có cơ hội chiến thắng cao cấp đôi Nam Phi (trái)

Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 74 tuổi Hugo Broos, Nam Phi thi đấu kỷ luật, giàu tinh thần chiến đấu và sẵn sàng gây khó dễ cho bất kỳ đối thủ nào.

Ở phía đối diện, Canada bước vào vòng loại trực tiếp với nhiều kỳ vọng. Đại diện đồng chủ nhà khởi đầu bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar, trước khi khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng B sau thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ.

Dù bỏ lỡ ngôi đầu bảng, Canada vẫn tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên kể từ tuyển Mỹ năm 1994 vượt qua vòng bảng World Cup với bốn điểm.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng do HLV Jesse Marsch dẫn dắt nằm ở khả năng tạo sức ép liên tục. Canada tung ra tới 21 cú sút trúng đích sau ba trận, gần gấp đôi tổng số pha dứt điểm trúng khung thành của họ ở hai kỳ World Cup trước cộng lại.

Với những gì hai đội đã thể hiện, Canada vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và hiệu quả trong khâu tấn công. Tuy nhiên, Nam Phi đã chứng minh họ là tập thể rất khó bị khuất phục. Nếu tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu như vòng bảng, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu mở màn vòng knock-out World Cup 2026.