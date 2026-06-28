Messi và Argentina rộng cửa bảo vệ ngôi vương World Cup nhờ nhánh đấu thuận lợi

ANTD.VN - Khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, Argentina không chỉ khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch mà còn được đánh giá là đội tuyển có con đường thuận lợi nhất hướng tới chặng cuối World Cup 2026.

Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, thầy trò HLV Lionel Scaloni đang sở hữu nhánh đấu "dễ thở" nhất giải khi liên tiếp tránh được các đối thủ mạnh cho tới tận bán kết.

Ngay từ vòng bảng, Argentina đã rơi vào bảng J cùng Jordan, Áo và Algeria. Đây đều là những đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp hơn đáng kể so với đội bóng số một thế giới. Kết quả, Messi cùng các đồng đội giành trọn 9 điểm sau ba trận, khép lại vòng bảng với ngôi nhất một cách thuyết phục.

Messi trong khoảnh khắc hôn cúp vàng thế giới ở World Cup 2022

Ở vòng 1/16, Argentina sẽ chạm trán Cape Verde trên sân Miami vào rạng sáng 4-7 (giờ Việt Nam). Đại diện châu Phi là một trong những hiện tượng thú vị nhất giải đấu khi lần đầu góp mặt ở World Cup nhưng đã vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, Cape Verde cũng là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 32 đội góp mặt ở vòng knock-out, chỉ đứng thứ 67 thế giới trước khi giải khởi tranh.

Nếu vượt qua Cape Verde, Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp Australia - Ai Cập tại vòng 1/8. Đây đều không phải những đối thủ tương xứng về đẳng cấp với Messi và đồng đội.

Nhánh đấu của ĐT Argentina được đánh giá thuận lợi

Thử thách lớn hơn chỉ xuất hiện ở vòng tám đội mạnh nhất. Đối thủ tiềm năng của Argentina sẽ là đội thắng trong các cặp Thụy Sĩ - Algeria hoặc Colombia - Ghana. Trong số này, Colombia là đội có thứ hạng FIFA cao nhất khi đứng thứ 13 thế giới, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19.

Nếu tiến vào bán kết, Argentina mới có khả năng chạm trán một ông lớn thực sự. Hai ứng viên sáng giá nhất mà họ có thể đụng là Brazil và Anh. Ngoài ra, Nhật Bản, Na Uy, Bờ Biển Ngà, Mexico, Ecuador và CHDC Congo cũng vẫn còn cơ hội góp mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất.

Tờ The Athletic cũng nhận định Argentina là đội hưởng lợi nhiều nhất sau khi vòng bảng khép lại. Không chỉ sở hữu bảng đấu tương đối dễ, đội bóng của HLV Scaloni còn được hưởng lợi từ hàng loạt kết quả bất ngờ ở các bảng đấu khác.

Dù vậy, lịch sử World Cup lại mang đến một thống kê không mấy dễ chịu với nhà đương kim vô địch.

Kể từ khi Brazil vô địch World Cup 2002 sau khi toàn thắng vòng bảng, chưa có bất kỳ đội tuyển nào giành trọn 9 điểm ở ba lượt trận đầu rồi đăng quang. Argentina cũng từng hai lần rơi vào kịch bản này. Tại World Cup 2010, họ toàn thắng vòng bảng trước khi dừng bước ở tứ kết. Bốn năm sau trên đất Brazil, Messi cùng các đồng đội tiếp tục giành 9 điểm tuyệt đối nhưng gục ngã trước Đức trong trận chung kết.

Ngược lại, hành trình đăng quang tại Qatar năm 2022 lại bắt đầu theo cách hoàn toàn khác. Argentina gây sốc khi thua Saudi Arabia ở trận ra quân, sau đó lần lượt đánh bại Mexico và Ba Lan để chỉ có 6 điểm trước khi bước vào vòng knock-out và lên ngôi vô địch.

Sau vòng bảng, chỉ còn 3 đội tuyển duy trì thành tích toàn thắng là Argentina, Pháp và Mexico. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, Messi cùng các đồng đội không chỉ chấm dứt chuỗi 24 năm không đội nào toàn thắng vòng bảng rồi đăng quang World Cup, mà còn trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công cúp vàng thế giới.