Messi lập siêu kỷ lục, Argentina toàn thắng vòng bảng World Cup 2026

ANTD.VN - Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn khi đánh bại Jordan 3-1, qua đó giành trọn vẹn 9 điểm sau ba lượt trận. Một lần nữa, Lionel Messi trở thành tâm điểm với bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt, đồng thời tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử World Cup bằng những cột mốc chưa từng có.

Dù cất Messi trên băng ghế dự bị, HLV Lionel Scaloni vẫn chứng kiến các học trò nhanh chóng làm chủ cuộc chơi trước Jordan. Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Jordan.

Messi sút phạt thành bàn tung lưới Jordan

Ngay phút thứ 7, Giovani Lo Celso đã đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, tiền vệ này không phải chờ lâu để sửa sai. Phút 19, từ một quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Lo Celso tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng găm vào góc cao, mở tỉ số cho Albiceleste.

Có bàn dẫn trước, Argentina càng thi đấu thanh thoát. Phút 28, Lautaro Martinez dứt điểm trúng xà ngang trước khi Marcos Senesi bị phạm lỗi trong vòng cấm ít phút sau đó. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Lautaro không mắc sai lầm nào, nhân đôi cách biệt ở phút 31.

Bước sang hiệp hai, Jordan có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm hy vọng. Nỗ lực của đại diện châu Á được đền đáp ở phút 55 khi Mousa Tamari tận dụng tốt cơ hội để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, mang lại chút kịch tính cho trận đấu.

Messi đã có 19 bàn trong lịch sử World Cup

Tuy nhiên, đến phút 60, Lionel Messi được tung vào sân và chỉ mất 20 phút để tạo nên khác biệt. Siêu sao 39 tuổi thực hiện cú đá phạt chìm đầy tinh quái, đưa bóng đi sát góc thấp khiến thủ môn Jordan hoàn toàn bất lực. Bàn thắng khép lại chiến thắng 3-1 cho Argentina, đồng thời tiếp tục khẳng định đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Pha lập công thứ 6 ở World Cup 2026 này giúp Messi nối dài chuỗi ghi bàn liên tiếp tại đấu trường World Cup lên con số 7, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó. Không những thế, anh còn nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 19 bàn, tiếp tục nới rộng khoảng cách trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.