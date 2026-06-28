Loạt kỷ lục World Cup của Messi thách thức thế giới bóng đá

ANTD.VN - Kỷ lục về tổng số bàn thắng, chuỗi trận ghi bàn liên tiếp, hay hat-trick ở tuổi 39 của Lionel Messi tại đấu trường World Cup chắc chắn sẽ còn thách thức với thế giới bóng đá trong nhiều năm tới.

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 6 bàn sau 3 trận

Ngày 28-6, Messi vào sân từ băng ghế dự bị phút 59 và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan, qua đó giành ngôi nhất bảng J với 9 điểm tuyệt đối.

Pha sút phạt tung lưới Jordan kể trên giúp Messi san bằng kỷ lục của những huyền thoại như Roberto Rivellino, Jean Bernard và David Beckham để trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi được hai bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, bàn thắng đã giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở 7 trận đấu liên tiếp.

Không dừng lại ở đó, Messi đồng thời nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kì World Cup lên con số 19 - nhiều nhất lịch sử giải đấu, hơn 3 bàn so với hai người xếp sau là Mbappe (Pháp) và Klose (Đức).

Messi ghi bàn 7 trận liên tiếp và đã có tổng cộng 19 bàn tại World Cup - những kỷ lục thách thức phần còn lại của thế giới bóng đá

Trước đó cũng tại World Cup 2026 đang diễn ra, Messi lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 3 bàn trong một trận World Cup, với cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân của tuyển Argentina. Anh thiết lập cột mốc lịch sử này ở độ tuổi 38 tuổi và 357 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) khi lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2018 ở tuổi 33 và 130 ngày.

Kỷ lục về tổng số bàn thắng, chuỗi trận ghi bàn liên tiếp, hay hat-trick ở tuổi 39 của Messi chắc chắn sẽ còn thách thức với thế giới bóng đá trong nhiều năm tới.

Messi đang thăng hoa ở kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp. Với việc Argentina đang có phong độ cao, thẳng tiến vòng đấu loại trực tiếp, "số 10" hoàn toàn có thể nối dài kỷ lục bản thân, cũng như thiết lập những cột mốc mới tại World Cup.