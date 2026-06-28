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Thống kê làm rõ vị thế bóng đá châu Á tại World Cup 2026

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tại đấu trường danh giá nhất giới bóng đá là World Cup, châu Á vẫn ở vị thế khiêm tốn so với các khu vực như châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi...

World Cup 2026 lần đầu tiên tăng số đội từ 32 lên 48, châu Á vì thế tăng từ 4,5 lên 9 suất bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Ả Rập Xê Út, Iraq, Qatar, Uzbekistan và Jordan.

Thế nhưng khi vòng bảng khép lại, chỉ còn Nhật Bản (5 điểm/3 trận, nhì bảng F) và Australia (4 điểm/3 trận, nhì bảng D) giành quyền đi tiếp, chiếm tỉ lệ 22,22%.

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Nhật Bản là 1 trong 2 đại diện châu Á còn sót lại sau vòng bảng World Cup 2026
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Thống kê cho thấy vị thế khiêm tốn của châu Á so với các khu vực khác tại World Cup 2026

Tỉ lệ % số đội đi tiếp của châu Á gần như thấp nhất, chỉ xếp trên châu Đại Dương - nơi có duy nhất 1 đại diện là New Zealand (xếp chót bảng G, bị loại).

Trong khi đó, châu Phi có 9/10 đội đi tiếp, tỉ lệ 90%. Nam Mỹ là 5/6 đội, chiếm 83,33%. Châu Âu là 13/16, tỉ lệ 81,23 %. Bắc Trung Mỹ & Carribe có tỉ lệ 50% với 3 trong 6 đội đi tiếp.

Thống kê trên phản ánh chân thực tương quan vị thế giữa các khu vực, trong đó châu Á vẫn ở mức khiêm tốn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ngược dòng thời gian trở lại với kỳ World Cup 2022, châu Á khi ấy ghi nhận số lượng đội vượt qua vòng bảng nhiều nhất lịch sử với 3 đại diện là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Còn ở World Cup 2018, chỉ Nhật Bản góp mặt vòng 1/16. World Cup 2014, thậm chí không đại diện nào của châu Á vượt qua được vòng bảng.

Bên cạnh số lượng, chất lượng của các đại diện châu Á tại World Cup cũng rất khiêm tốn. Thành tích tốt nhất của bóng đá châu Á là lần Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002 diễn ra trên sân nhà.

Để châu Á thu hẹp khoảng cách với phần còn lại của bóng đá thế giới cần thêm rất nhiều thời gian và những chiến lược dài hơi từ các nền bóng đá thành viên.

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Từ khóa:

#World Cup 2026 #Đội tuyển Nhật Bản

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