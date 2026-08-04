Xử nghiêm các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn

ANTD.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu là chủ đầu tư phải xử nghiêm các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu; không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện tại dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các giải pháp để triển khai đáp ứng chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Trong đó, Bộ Xây dựng yêu cầu là chủ đầu tư phải xử nghiêm các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu; không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện.

"Trường hợp một số nhà thầu không có chuyển biến (Công ty Trường Thịnh, Công ty Khánh Hòa...) sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng cho các nhà thầu có đủ năng lực, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án", văn bản nêu rõ.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu không đáp ứng công việc, tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Chủ đầu tư cũng được giao chỉ đạo lãnh đạo phụ trách dự án tiếp tục bám sát hiện trường, làm việc với địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt lưu ý tại các vị trí phải xử lý đất yếu chiếm thời gian thi công dài.

Cùng đó là khẩn trương rà soát tiến độ của từng gói thầu, từng nhà thầu, từng hạng mục; xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết theo tuần, theo tháng đến hết năm 2026 gắn với kế hoạch giải ngân; xác định rõ đường găng tiến độ có xét đến các yếu tố thời tiết khi mùa mưa bão năm 2026 sắp đến và trách nhiệm của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải xác định kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo Ban; phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay đối với các khối lượng đã hoàn thành.

Tư vấn thiết kế được yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả, thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công.

Tư vấn giám sát phải bổ sung kịp thời nhân sự theo yêu cầu của chủ đầu tư và tiến độ dự án; giám sát chặt chẽ, liên tục quá trình thi công của nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính độc lập, khách quan, minh bạch trong đánh giá chất lượng thi công.

Về phía nhà thầu, yêu cầu Bộ Xây dựng đưa ra phải phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác GPMB; hỗ trợ, chia sẻ với người dân trong công tác di dời để sớm có mặt bằng triển khai thi công.

"Các nhà thầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường máy móc thiết bị thi công, tập trung nguồn lực tài chính, có giải pháp tổ chức thi công phù hợp; Không đánh đổi tiến độ lấy chất lượng; Chú trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông", Bộ Xây nhấn mạnh.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km).

Giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22 - 23,25m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ. Tổng mức đầu tư dự án gần 6.500 tỷ đồng.