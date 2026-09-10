Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo cho 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

ANTD.VN - Học sinh Hà Nội từ cấp THCS khi sử dụng AI hỗ trợ làm sản phẩm học tập bắt buộc phải kê khai trung thực phạm vi hỗ trợ.

Mọi công cụ AI trước khi đưa vào giảng dạy đều phải rà soát qua 8 tiêu chí bắt buộc.



Ngày 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về việc triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, chính thức đưa AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 từ năm học 2026 – 2027.

Theo kế hoạch, toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội sẽ được tiếp cận nội dung cốt lõi về AI với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Nội dung này được tổ chức thành chuyên đề riêng trong kế hoạch dạy học 2 buổi mỗi ngày, bảo đảm không phát sinh môn học mới, không gây quá tải cho học sinh lẫn giáo viên, không tổ chức kiểm tra định kỳ riêng và không phát sinh chi phí đối với gia đình.

Để bảo đảm tính khả thi trên nền tảng cơ sở vật chất khác nhau giữa các địa bàn, ngành Giáo dục Thủ đô áp dụng mô hình ba tầng đồng tâm nhằm đầu tư có trọng điểm. Tầng 1 là nền tảng bắt buộc đối với tất cả cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm mặt bằng học tập chung.

Chương trình được thiết kế ở mức tối thiểu, có thể triển khai qua các phương pháp trực quan, đóng vai, thảo luận tình huống hoặc mô hình giấy, giúp học sinh hoàn thành trọn vẹn 12 tiết học ngay cả ở những điểm trường chưa có phòng máy tính. Tầng 2 là mức độ mở rộng, dự kiến triển khai tại tối thiểu 50 cơ sở giáo dục đủ điều kiện hạ tầng thông qua hệ thống câu lạc bộ AI, Rô-bốt, STEM và các dự án học tập.

Tầng 3 dành cho chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp, áp dụng tại 4 trường THPT chuyên cùng tối thiểu 10 trường THPT trọng điểm, tập trung vào kỹ thuật, thiết kế hệ thống AI và khoa học dữ liệu thông qua hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ. Việc phân tầng này hoàn toàn phục vụ mục tiêu chuyên môn, không dùng để xếp loại thi đua hay quảng bá tuyển sinh giữa các nhà trường.

Chương trình giáo dục AI của Hà Nội xoay quanh 4 mạch nội dung gồm Tư duy lấy con người làm trung tâm, Đạo đức AI, Các kỹ thuật và ứng dụng AI, cùng Thiết kế hệ thống AI.

Trong đó, hai mạch nội dung đầu tiên chiếm tới 50% tổng thời lượng cốt lõi và được dạy trước hoặc song song với kỹ thuật, thể hiện rõ triết lý đào tạo con người trước khi đào tạo kỹ năng. Học sinh được rèn luyện nhận thức về quyền riêng tư, an toàn dữ liệu cá nhân, nhận biết thông tin giả mạo và nguyên tắc ứng xử văn minh khi ứng dụng công nghệ.

Nhằm bảo đảm an toàn trên môi trường số, 100% cơ sở giáo dục phải ban hành Quy tắc sử dụng AI trong nhà trường. Mọi công cụ AI trước khi đưa vào giảng dạy đều phải rà soát qua 8 tiêu chí bắt buộc.

Ngành Giáo dục Hà Nội nghiêm cấm sử dụng chức năng nhận diện danh tính người học trong quản lý hay kiểm tra đánh giá, đồng thời cấm đưa dữ liệu cá nhân, hình ảnh, kết quả học tập của học sinh lên các nền tảng chưa kiểm định. Học sinh từ cấp trung học cơ sở khi sử dụng AI hỗ trợ làm sản phẩm học tập cũng bắt buộc phải kê khai trung thực phạm vi hỗ trợ.

Để chuẩn bị hạ tầng cho lộ trình này, Hà Nội sẽ xây dựng mạng lưới tối thiểu 300 giáo viên cốt cán cấp Thành phố và hoàn thành bồi dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên dạy chuyên đề trước ngày 31/10/2026. Học liệu số dùng chung cho 12 khối lớp sẽ hoàn thành giai đoạn đầu trước ngày 31/01/2027 và cung cấp đầy đủ trước ngày 01/9/2027.

Ngành Giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu đến năm học 2030 – 2031 có tối thiểu 50% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí Tầng 2, từng bước hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá năng lực AI, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.