Điều chỉnh nút giao Láng Hạ -Giảng Võ- La Thành để thi công cầu vượt

ANTD.VN - Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ- Giảng Võ- La Thành để thi công cầu vượt, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chủ đầu tư dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu- Voi Phục đã có văn bản đề nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ – La Thành và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công để thi công xây dựng cầu vượt tại nút giao này.

Căn cứ vào đề xuất trên, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức điều chỉnh giao thông từ 23h ngày 11/9 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ – La Thành:

Các phương tiện có nhu cầu từ đường Giảng Võ đi đường Vành đai 1 (hướng đường Nguyễn Chí Thanh): đi thẳng qua nút và rẽ phải vào đường Vành đai 1 đi Nguyễn Chí Thanh.

Các phương tiện có nhu cầu từ đường Vành đai 1 đi Hào Nam – Hoàng Cầu: rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ quay đầu tại các điểm mở dải phân cách đường Láng Hạ để rẽ phải đi Hào Nam – Hoàng Cầu.

Các phương tiện có nhu cầu từ Láng Hạ đi Giảng Võ: đi thẳng qua nút giao để đi Giảng Võ.

Điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ- Giảng Võ- La Thành để thi công cầu vượt Vành đai 1

Cấm các phương tiện ô tô từ trung tâm nút đi vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam – Hoàng Cầu.

Khôi phục biển BRT trên đường Láng Hạ hướng đi Láng để phù hợp phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Sở Xây dựng cũng lưu ý đơn vị thi công chỉ được phép điều chỉnh rào chắn sau khi duy tu, sửa chữa, tuyến đường khu vực nút giao Giảng Võ – La Thành – Láng Hạ đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội sau khi hoàn thiện công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường khu vực trung tâm nút giao Giảng Võ – La Thành – Láng Hạ , chủ đầu tư tổ chức mời liên ngành Sở Xây dựng – CATP và chính quyền địa phương cùng các đơn vị có liên quan, khảo sát hiện trạng thống nhất hệ thống biển báo tổ chức giao thông đảm bảo đủ điều kiện an toàn trước khi thực hiện rào chắn.