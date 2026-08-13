Lấy ý kiến cộng đồng về phương án tuyến metro số 2A kéo dài Hà Đông- Xuân Mai

ANTD.VN - Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) vừa phát đi thông tin về việc niêm yết lấy ý kiến công khai của cộng đồng về phương án tuyến metro số 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai.

Theo đó, MRB Hà Nội cho hay, phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD tuyến số 2A kéo dài (Hà Đông - Xuân Mai) đang được niêm yết công khai tại các địa phương có tuyến đi qua để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

MRB Hà Nội đánh giá, đây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án dự án. Người dân có thể trực tiếp xem hồ sơ, bản vẽ và gửi ý kiến đối với phương án tuyến, vị trí công trình trên địa bàn mình.

Lấy ý kiến cộng đồng về tuyến metro số 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai

Tổng quan dự án metro số 2A kéo dài Hà Đông- Xuân Mai, chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Dự án có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông) và điểm cuối tại phía Tây nút giao quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng (xã Xuân Mai).

Dự án đi qua các phường, xã gồm Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai với tổng chiều dài 20,1 km và hoàn toàn đi trên cao.

Trên tuyến có 11 nhà ga trên cao và 1 depot tại Xuân Mai.

Dự án metro theo mô hình TOD tuyến 2A kéo dài Hà Đông- Xuân Mai sẽ lấy metro làm động lực phát triển dọc trục quốc lộ 6 – Xuân Mai, góp phần củng cố vai trò đô thị cửa ngõ phía Tây và hình thành mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển theo cụm.

Cùng với đó, hình thành các khu TOD quanh 6 nhà ga trọng điểm, với tổng diện tích khoảng 450 ha, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng, công viên và hạ tầng xã hội, hướng tới sử dụng đất hiệu quả và tạo dựng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ.

Ngoài ra, 3 ga trung chuyển chính kết nối với các tuyến metro khác gồm tuyến 11 tại ga S2; tuyến 13 tại ga S4 và đường sắt vành đai liên tỉnh tại ga S10.

Phương án được niêm yết tại trụ sở UBND và Nhà văn hóa các tổ dân phố các phường, xã Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa.

MRB Hà Nội cho hay, mọi ý kiến về phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến sẽ được địa phương tiếp nhận và gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án.