Cần tính đến yếu tố sương mù và quy mô nhà ga hành khách sân bay Lai Châu

ANTD.VN - Góp ý về quy hoạch sân bay Lai Châu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lưu ý đến yếu tố sương mù tại đây và quy mô nhà ga hành khách 150 khách/giờ cao điểm.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý về hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo ACV, nội dung hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Lai Châu phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026. Đơn vị tư vấn cũng đã tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị để cập nhật vào hồ sơ quy hoạch tương đối đầy đủ.

Một trong những vấn đề được ACV lưu ý là điều kiện địa hình khu vực quy hoạch sân bay Lai Châu tương đối đồi núi, chia cắt. Với phương án mặt bằng đang được đề xuất, khối lượng san lấp rất lớn, dự kiến khoảng 2 triệu m3 đất đào và khoảng 12 triệu m3 đất đắp.

ACV đề nghị tư vấn nghiên cứu, xác định vị trí quỹ đất đắp, bãi đổ thải phục vụ điều phối và bổ sung nội dung này vào quy hoạch sử dụng đất.

Sân bay Lai Châu được đề xuất quy hoạch tại xã Mường Khoa (ảnh minh hoạ AI)

Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch dự trữ quỹ đất cho hệ thống đường lăn song song hoàn chỉnh (chạy dọc toàn tuyến đường cất hạ cánh) để đảm bảo năng lực của Cảng trong dài hạn.

Một nội dung khác được ACV lưu ý là quy mô nhà ga hành khách. Theo hồ sơ, giai đoạn đến năm 2030, nhà ga hành khách được tư vấn đề xuất có diện tích khoảng 2.250m2, phục vụ 150 hành khách/giờ cao điểm.

ACV cho rằng quy mô này cần được tính toán thêm yếu tố dự phòng, bởi sân bay Lai Châu nằm tại khu vực miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của sương mù. Điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm gia tăng nguy cơ chậm, hủy chuyến và tạo hiệu ứng dồn ứ hành khách tại nhà ga.

Trong trường hợp nhiều chuyến bay bị chậm hoặc phải điều chỉnh lịch khai thác, hành khách có thể tập trung trong thời gian ngắn, gây quá tải cục bộ nếu nhà ga không có đủ không gian lưu trú, chờ bay.

Vì vậy, ACV đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, xem xét bổ sung hệ số dự phòng không gian chờ nhằm đáp ứng các tình huống thời tiết cực đoan, qua đó bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.

Cùng với các nội dung về hạ tầng, ACV đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, tính toán chính xác tổng mức đầu tư, bảo đảm phù hợp với khối lượng, quy mô công trình và suất đầu tư thực tế của từng giai đoạn.

Đơn vị tư vấn cũng được đề nghị rà soát, cập nhật và áp dụng các khung pháp lý mới nhất được ban hành, bảo đảm tính pháp lý của đồ án quy hoạch.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các sân bay Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra thông tin, kết quả tiếp nhận hồ sơ và kịp thời gửi bổ sung tài liệu đến các cơ quan; đồng thời chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo đề xuất, sân bay Lai Châu được quy hoạch tại xã Tân Uyên và xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu; có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không nội địa; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 0,3 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B737 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Lai Châu được định hướng nâng công suất lên 1,5 triệu hành khách/năm và 4.000 tấn hàng hóa/năm.