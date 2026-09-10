Ba năm, phát hiện gần trăm thiết bị UAV xuất hiện trong khu vực cấm bay Tân Sơn Nhất

ANTD.VN - Qua giám sát cho thấy, đã phát hiện hàng trăm thiết bị UAV hoạt động tại khu vực cấm bay sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại Hội nghị về công tác bảo đảm an toàn hoạt động bay dân dụng tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra sáng 10/9, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, Tân Sơn Nhất là một trong những đầu mối hàng không có mật độ khai thác lớn nhất cả nước nhưng lại nằm giữa khu vực đô thị đông dân.

Năm 2025, sân bay thực hiện hơn 255.000 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 42,4 triệu hành khách. Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 180.000 lượt cất hạ cánh đã được thực hiện, với hơn 30,2 triệu lượt khách.

Với cường độ khai thác như vậy, chỉ một yếu tố bất thường xuất hiện trong thời gian ngắn cũng có thể tác động đến cả dây chuyền khai thác. Nguồn nguy cơ quanh sân bay hiện rất đa dạng, từ drone, flycam, diều, bóng bay đến laser, đèn công suất lớn, pháo hoa và các vật thể bay khác.

Cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm thiết bị UAV xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian qua

Số liệu của Cảng vụ Hàng không miền Nam cho thấy, năm 2024 ghi nhận 34 trường hợp liên quan vật thể bay không xác định, laser và đèn công suất cao. Năm 2025 tăng lên 43 trường hợp, tương đương khoảng 26,5%.

Từ đầu năm đến ngày 4/9/2026 đã có 32 vụ, gồm 13 vụ chiếu đèn laser, 8 vụ thả diều, 4 vụ bóng bay, 3 vụ drone, 3 vụ vật thể bay khác và một vụ pháo hoa.

Đại diện sân bay cho biết, nguy cơ lớn nhất là drone xuất hiện khi máy bay đang tiếp cận, cất hoặc hạ cánh, thời điểm tàu bay ở độ cao thấp và yêu cầu an toàn rất cao.

Dù không xảy ra va chạm, chỉ cần phát hiện một vật thể bay chưa xác định, cơ sở điều hành không lưu đã có thể phải giãn cách máy bay, thay đổi thứ tự cất hạ cánh, hạn chế khai thác hoặc tạm dừng một phần hoạt động.

Máy bay trên trời phải bay chờ, chuyến dưới đất chưa thể cất cánh, trong khi một số chuyến buộc phải chuyển hướng. Hiệu ứng có thể tiếp tục lan sang lịch quay đầu tàu bay, vị trí đỗ, nhân lực mặt đất và những chặng bay kế tiếp.

Đặc biệt, số liệu từ Công an Cửa khẩu HKQT Tân Sơn Nhất cho thấy, từ ngày 27/8 đến 8/9, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 227 drone hoạt động trong khu vực cấm, hạn chế bay.

Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất sau đó phối hợp công an các xã, phường truy xét, xác minh hơn 60 đối tượng, thu giữ 88 thiết bị. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Phần lớn drone được phát hiện bay ở độ cao thấp, thời gian hoạt động ngắn, chủ yếu phục vụ giải trí hoặc kinh doanh nên chưa trực tiếp ảnh hưởng hoạt động bay.

Tuy nhiên, đa số thiết bị không được đăng ký, người sử dụng cũng không nắm rõ quy định, thậm chí không biết vị trí mình đang đứng nằm trong khu vực cấm hoặc hạn chế bay.

Trong chiều tối 11/8, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã 2 lần phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV/Drone) tại khu vực sân bay diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng (từ 18 giờ đến 20 giờ Hà Nội) đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay. Sự cố đã khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng.