Kiểm tra, giám sát thu phí tại trạm BOT Sông Phan trên quốc lộ 1

ANTD.VN -Trạm thu phí Sông Phan trên quốc lộ 1 (tỉnh Lâm Đồng) sẽ bị cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ kiểm tra, giám sát thu phí trong thời gian từ 27/7 đến 1/8.

Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa ban hành quyết định kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Sông Phan trên quốc lộ 1 (tỉnh Lâm Đồng), nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về hoạt động thu phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý doanh thu.

Theo quyết định, đợt kiểm tra sẽ được thực hiện trong 5 ngày, từ 27/7 - 1/8, đối với Trạm thu phí Sông Phan Km1725+252 trên quốc lộ 1 do Chi nhánh BOT 319 Sông Phan quản lý, khai thác. Đối tượng kiểm tra gồm nhà đầu tư, đơn vị quản lý thu và các đơn vị liên quan.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ giám sát công tác tổ chức thu phí và số thu tại trạm, lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định đối với các tồn tại, vi phạm (nếu có).

Trạm BOT Sông Phan trên quốc lộ 1 qua Lâm Đồng

Trong thời gian kiểm tra, nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng vẫn phải duy trì hoạt động thu phí bình thường, bảo đảm hệ thống thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phối hợp, cung cấp nhân sự, tài liệu và điều kiện làm việc phục vụ đoàn kiểm tra.

Theo đề cương kiểm tra kèm theo quyết định, đoàn sẽ giám sát toàn diện hoạt động thu phí, từ việc phát hành và thu hồi vé, doanh thu từng ca, đối chiếu lưu lượng phương tiện, kiểm tra hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), dữ liệu hậu kiểm, dữ liệu camera, hạ tầng công nghệ thông tin đến việc công bố thông tin tại trạm theo quy định. Ngoài ra, số liệu doanh thu vé lượt, vé tháng và vé quý trong ba tháng liền kề trước thời điểm kiểm tra cũng sẽ được rà soát, đối chiếu.

Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, việc kiểm tra nhằm đánh giá thực tế công tác tổ chức thu phí, hệ thống thiết bị và công nghệ đang áp dụng tại trạm; qua đó phát hiện, kiến nghị khắc phục các tồn tại, xử lý vi phạm nếu có, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trạm thu phí Sông Phan thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho Dự án BOT cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Đồng Nai - Phan Thiết dài gần 114 km với kinh phí trên 2.000 tỷ đồng do Tổng công ty 319 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công tháng 4/2014 và hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 1/2015.