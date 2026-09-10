Thử nghiệm hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bảo trì hạ tầng tại các sân bay

ANTD.VN - Các sân bay tại Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm một hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả giám sát và bảo trì đường băng cùng các cơ sở hạ tầng khác.

Trong số các sân bay tham gia dự án có sân bay Narita gần Tokyo. Ảnh: Japan Today

Tổng cộng có 19 sân bay đang tiến hành thử nghiệm đến hết tháng 3 năm sau. Mục tiêu là đưa vào sử dụng hệ thống giúp công tác quản lý cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn trong bối cảnh thiếu hụt lao động trên diện rộng. Trong số các sân bay tham gia dự án có sân bay Narita gần Tokyo và các sân bay ở khu vực Kinki.

Công ty thương mại Sumitomo giúp xây dựng hệ thống AI này. Công ty cho biết hệ thống phân tích dữ liệu từ camera gắn trên các phương tiện kiểm tra và thiết bị bay không người lái để phát hiện vết nứt trên đường băng và những bất thường khác.

Các sân bay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên chuyên phụ trách kiểm tra trong bối cảnh nhu cầu hàng không gia tăng do lượng du khách quốc tế tăng mạnh.

Sumitomo cho biết phương pháp kiểm tra bằng AI của công ty có khả năng rút ngắn một nửa thời gian kiểm tra. Các sân bay dự kiến sẽ bắt đầu đưa hệ thống vào sử dụng sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất.