Vì đâu hàng nghìn lái xe công nghệ Grab “rủ nhau” tắt app trong 2 ngày?

ANTD.VN - Hàng nghìn lái xe công nghệ Grab- được Grab xem là đối tác tài xế đã "rủ nhau" tắt app trong 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối chính sách chiết khấu "cắt cổ" và cước phí thấp của hãng.

Chiết khấu "cắt cổ", giá cước thấp

Hàng loạt đối tác tài xế của app gọi xe công nghệ Grab liên tục "rủ nhau" cùng tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối việc Grab thu chiết khấu và chi phí nền tảng quá cao đẩy lái xe vào tình trạng "bào xe, bào sức" trên đường nhưng thu về không đáng bao nhiêu.

Đông đảo đối tác tài xế của Grab nhiều ngày qua đã lên tiếng phản ứng khá gay gắt về tình trạng app gọi xe công nghệ đến từ Malaysia này thu chiết khấu trên cuốc đi của tài xế quá cao, cùng với đó là các chi phí khác như chi phí nền tảng… khiến thu nhập nhận còn lại của lái xe không đáng kể so với công sức bỏ ra.

Anh Nguyễn Đức N. ở phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội chia sẻ, rất nhiều anh em đối tác bức xúc vì chiết khấu của Grab quá cao. Cộng đồng chạy Grab tại TP.HCM và Hà Nội đã rủ nhau cùng tắt ứng dụng vào 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối chính sách "bào" sức lao động của Grab.

"Quãng đường di chuyển khoảng 12km nhưng không hiểu sao ứng dụng Grab chỉ tính 59.000 đồng và thực nhận của lái xe chỉ còn hơn 30.000 đồng vì Grab đã trừ luôn chiết khấu, chi phí… trên mỗi cuốc di chuyển. Có ngày, chúng tôi chạy 10-15 cuốc nhưng thu nhập còn không bằng thợ phụ xây dựng. Trừ xăng xe, chi phí, khấu hao xe thì gần như chẳng còn bao nhiêu để trang trải cuộc sống", đối tác Nguyễn Đức N. chia sẻ.

Chi phí nhận được của tài xế sau cuốc xe hơn 10km

Trong khi đó, với những tài xế chạy thuê cho Grab thì tình hình được phản ánh còn thậm tệ hơn. Anh Vũ Kiên T. ở phường Kiến Hưng, TP Hà Nội phản ánh, anh là một trong những đối tác chạy thuê cho Grab.

Theo đó, xe là của Grab, đồng thời phía Grab sẽ trả lương cho anh trung bình mỗi tháng là 5 triệu đồng nhưng chi phí mà Grab "cắt" sau mỗi cuốc đi của anh gần như lên đến 80-90%.

Anh T. lấy dẫn chứng, tổng thu nhập trên 17 chuyến xe của anh trong ngày 5/9 được 1,248 triệu đồng, Grab trừ chiết khấu, thuế và các chi phí khác là 949.000 đồng, thực lĩnh anh được nhận là 298.000 đồng.

Nhiều lái xe công nghệ Grab ở TP.HCM phản ánh cũng rơi vào tình trạng tương tự như hàng nghìn lái xe Grab ở Hà Nội và một số đô thị khác

"Để có được doanh thu hơn 1,248 triệu đồng/ngày 5/9 tôi đã phải lái xe gần 12 tiếng đồng hồ. Những con số này đều có dữ liệu ghi lại từ Grab chứ không phải chúng tôi tự vẽ ra được. Với gần 12 giờ lái xe trong ngày, tôi nhận về chưa đến 300.000 đồng. Dù là lái xe thuê nhưng chi phí này là quá thấp trên doanh số, thời gian và công sức lao động mà tôi bỏ ra trong ngày", anh T. bức xúc.

Đối tác nhưng thực chất là gì?

Còn anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, cước phí mà Grab tính trên mỗi cuốc xe rất thấp, nhất là vào những khung giờ bình thường và chính sách cuốc xe tiết kiệm. Có những cuốc xe di chuyển hơn chục cây số nhưng tài xế thực nhận chỉ hơn 30.000 đồng khiến chúng tôi không muốn nhận cuốc. Giá cước thấp nhưng Grab lại chiết khấu quá cao, lên tới 35% nên thu nhập của anh em tài xế nhìn chung rất thấp so với công sức lao động.

Thêm vào đó, các đối tác của Grab phản ánh, Grab hiện áp dụng cơ chế gọi là "phí sử dụng ứng dụng linh động". Theo đó, khoản phí này có thể thay đổi theo từng chuyến đi, từng thời điểm, cung-cầu, khu vực và những yếu tố khác. Điều khoản dành cho đối tác tài xế cũng quy định Grab có quyền xem xét/thay đổi cách tính hoặc giá trị sau khi thông báo.

"Chúng tôi còn không biết chính xác, chúng tôi sẽ được bao nhiêu tiền sau khi hoàn thành cuốc xe vì Grab có thể thay đổi", các lái xe công nghệ Grab cho hay.

Không những vậy, các đối tác tài xế của Grab cho rằng, gọi là đối tác để Grab né các nghĩa vụ với người lao động như chế độ bảo hiểm, ốm đau… nhưng các đối tác tài xế không có bất kỳ quyền nào trong mối quan hệ đối tác này. Mọi quy định đều do một phía Grab đặt ra và quyết định áp dụng, đối tác tài xế phải làm theo.

Phóng viên An ninh Thủ đô đã liên hệ với bộ phận truyền thông của Grab tại Việt Nam để làm rõ các vấn đề trên nhưng chưa nhận được phản hồi.