Sau hai phim ăn khách, Khương Ngọc trở lại với "Lên hương"

ANTD.VN - Sau thành công của "Chị dâu" và "Cục vàng của ngoại", đạo diễn Khương Ngọc trở lại với dự án điện ảnh mới "Lên hương". Teaser đầu tiên của bộ phim vừa được giới thiệu, hé lộ tạo hình khác lạ của nghệ sĩ Hồng Đào cùng màn kết hợp thú vị với Võ Tấn Phát.

Những năm gần đây, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vai trò đạo diễn với dòng phim gia đình. Bộ phim điện ảnh đầu tay "Chị dâu" mà anh đạo diễn từng vượt mốc doanh thu trăm tỷ, trở thành một trong những phim Việt ăn khách của năm 2025. Tiếp đó, "Cục vàng của ngoại" cũng mang về cho nhà sản xuất doanh thu hơn 80 tỷ đồng, cho thấy sức hút của những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc mà anh theo đuổi.

Hai bộ phim giúp Khương Ngọc ghi dấu ấn với cách kể chuyện đời thường, chú trọng diễn xuất và tâm lý nhân vật thay vì chạy theo những tình tiết kịch tính đơn thuần. Vì vậy, "Lên hương" đánh dấu sự trở lại của Khương Ngọc trong vai trò đạo diễn nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên.

Đạo diễn Khương Ngọc chỉ đạo cảnh quay trong phim "Lên hương"

Với "Lên hương", Khương Ngọc tiếp tục cộng tác cùng đạo diễn Tấn Hoàng Thông. Teaser đầu tiên dài khoảng một phút vừa được nhà sản xuất công bố không tiết lộ nhiều về cốt truyện mà chủ yếu giới thiệu bầu không khí của bộ phim và những nhân vật sẽ xuất hiện trong câu chuyện.

Mở đầu teaser là hình ảnh những con ngõ cũ, ánh đèn hắt xuống các mái nhà san sát cùng nhịp cắt nhanh, đưa người xem đến với cuộc sống của những con người lao động bình dị đang phải đối mặt với áp lực mưu sinh. Những chi tiết được cài cắm xuyên suốt đoạn teaser chưa được lý giải cụ thể, tạo cảm giác tò mò về mối liên kết giữa các nhân vật cũng như những biến cố họ sẽ trải qua.

Nghệ sĩ Hồng Đào

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai nhận vật bà Mũi. Khác với hình ảnh người mẹ hay người phụ nữ giàu tình cảm trong nhiều bộ phim gần đây, nữ nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình gai góc, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư. Chỉ qua vài phân cảnh ngắn, nhân vật đã gợi cảm giác là người nắm giữ nhiều bí mật và có ảnh hưởng đến hành trình của các nhân vật khác.

Đây được xem là một trong những vai diễn khác biệt của Hồng Đào kể từ khi trở lại hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Nếu ở "Mai", "Mang mẹ đi bỏ", "Chị dâu" hay "Cục vàng của ngoại", nữ nghệ sĩ chủ yếu gắn với hình ảnh người phụ nữ giàu tình yêu thương, thì trong "Lên hương", nhân vật bà Mũi được xây dựng với vẻ ngoài từng trải, mạnh mẽ và nhiều góc khuất hơn.

Tạo hình của Võ Tấn Phát trong phim

Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tâm - một thanh niên đang chật vật tìm việc, xoay xở tiền bạc để chăm lo cho gia đình. Nam diễn viên xuất hiện với gương mặt khắc khổ, ánh mắt nhiều giằng xé, khác hẳn hình ảnh hài hước quen thuộc. Theo những gì teaser hé lộ, đây sẽ là nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý, đánh dấu thêm một bước thử sức của Võ Tấn Phát trên màn ảnh rộng. Một số phân cảnh trong teaser cho thấy nhân vật Tâm tham gia vào một nghi thức được xây dựng như một chi tiết hư cấu của bộ phim. Êkíp tiết lộ, chi tiết này được sử dụng như một nút thắt nhằm dẫn dắt mạch truyện, qua đó khắc họa tâm lý và lựa chọn của nhân vật khi đứng trước những biến cố trong cuộc sống.

Trong khi đó, Quốc Khánh vào vai Quang - anh họ của Tâm. Với tính cách bộc trực và những câu thoại mang màu sắc hài hước, nhân vật được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng không khí của bộ phim, đồng thời tạo sự kết nối giữa các tuyến truyện.

Không chỉ giới thiệu dàn nhân vật, teaser còn cho thấy cách kể chuyện bằng hình ảnh mà đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông lựa chọn. Lời thoại được tiết chế, thay vào đó là sự kết hợp giữa ánh sáng, màu sắc và âm thanh để dẫn dắt cảm xúc. Tiết tấu nhạc liên tục thay đổi từ chậm rãi đến dồn dập, trong khi nhiều chi tiết được cài cắm nhưng chưa có lời giải, tạo sự tò mò về câu chuyện phía sau.

Theo êkíp sản xuất, "Lên hương" thuộc thể loại tâm lý, gia đình, lấy bối cảnh đời sống của những người lao động bình dị. Những thước phim khai thác áp lực mưu sinh, sự gắn bó với nghề truyền thống, tình thân và những lựa chọn mà mỗi nhân vật phải đối mặt trước biến cố cuộc sống. Bên cạnh những tình huống đời thường, tác phẩm hướng đến hành trình trưởng thành của các nhân vật, qua đó tôn vinh giá trị của gia đình và tình yêu vô điều kiện.

Ngoài Hồng Đào và Võ Tấn Phát, bộ phim còn có sự tham gia của: NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Quốc Khánh, Hạ Anh, Thiếu Lan... Bộ phim do VIC-N Studio sản xuất, CJ CGV phát hành và dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 18-9-2026.