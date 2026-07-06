Chìm đắm trong không gian âm nhạc kết nối nghệ thuật với đời sống

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được tổ chức nhằm góp phần khẳng định vai trò của không gian di sản Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Không chỉ mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc, chương trình còn trở thành một điểm hẹn văn hóa mở, nơi âm nhạc kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Hà Nội và thúc đẩy giao lưu văn hóa với thế giới.

Trong không gian sôi động, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang tới cho khán giả sự gần gũi, kết hợp hài hòa giữa những giai điệu Việt Nam và nhạc jazz thế giới. Trong không gian công cộng, bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể dừng chân, lắng nghe và trở thành một phần của chương trình.

Toàn cảnh không gian sự kiện.

Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ thuật và đời sống, Nhà Bát Giác đang từng bước chuyển mình từ một công trình di sản thành một không gian văn hóa sống - nơi các giá trị văn hóa được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện thường xuyên của nghệ thuật và sự đồng hành của cộng đồng.

Tại sự kiện, công chúng đã đi qua một hành trình âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những giai điệu quen thuộc của bài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng” mở ra hình ảnh về một Thủ đô giàu truyền thống nhưng luôn hướng về tương lai tươi sáng đến những chuẩn mực của jazz và nhạc nhẹ quốc tế như “Carioca”, “Estate”, “La Vie En Rose”, “New York, New York”, “Take Five”,... Sau đó, chương trình lại đưa khán giả trở về với những ca khúc Việt Nam giàu chất trữ tình như “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Đường xa ướt mưa” và khép lại bằng tác phẩm “Hội làng” của NSƯT Quyền Văn Minh.

Điều tạo nên dấu ấn của chương trình nằm ở sự đa dạng của các tác phẩm và cách những giai điệu đến từ nhiều nền văn hóa cùng hiện diện trong một không gian chung. Tại chương trình, âm nhạc Việt Nam và thế giới cùng được cất lên trong một không gian chung, xóa nhòa ranh giới giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó, sự kiện cũng phản ánh tinh thần cởi mở, sáng tạo và hội nhập của Hà Nội hôm nay. Hình ảnh của một Thủ đô đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” đã và đang dần được đẩy mạnh. Từ những chương trình nghệ thuật quốc tế đến các hoạt động cộng đồng diễn ra định kỳ, Hà Nội đang mở rộng cơ hội để người dân và du khách tiếp cận nghệ thuật ngay trong những không gian công cộng, đưa văn hóa trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc, sự kiện đã mang đến sự kết nối giữa tính truyền thống và hiện đại, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. Qua đó, chương trình cũng góp phần bồi đắp sức sống văn hóa và khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm sáng tạo, giao lưu và hội nhập văn hóa của khu vực.