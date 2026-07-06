Hoàng Hà Cương gây bất ngờ khi hát lại "hit" của Nguyên Hà

ANTD.VN - Giữa xu hướng nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn những sáng tác mới để tạo dấu ấn, Hoàng Hà Cương lại chọn một hướng đi nhiều thử thách hơn khi thực hiện MV "Nhắm mắt thấy mùa hè". Đây là ca khúc gắn liền với bộ phim điện ảnh nổi tiếng cùng tên và được khán giả yêu mến qua giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

Thay vì lặp lại cảm xúc của bản gốc, Hoàng Hà Cương mang đến màu sắc mới cho "Nhắm mắt thấy mùa hè" bằng các thể hiện nam tính, trưởng thành và giàu chiều sâu. Đây được xem như bước chuyển mình trên hành trình theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của nam ca sĩ đến từ Bắc Ninh.

Năm 2018, ca khúc "Nhắm mắt thấy mùa hè" do Hồ Tiến Đạt và Chung Chí Công sáng tác được ra mắt trong bộ phim điện ảnh cùng tên của đạo diễn Cao Thúy Nhi, và ngay lập tức gây "sốt" nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu chất thơ và phần thể hiện đầy cảm xúc của Nguyên Hà. Nhiều năm qua, bài hát vẫn được xem là một trong những bản nhạc phim Việt Nam có sức sống bền bỉ nhất, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu và được nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện lại.

Chính vì vậy, việc làm mới một ca khúc đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả không phải lựa chọn dễ dàng. Thay vì cố gắng đi theo tinh thần mong manh, trong trẻo của phiên bản gốc, Hoàng Hà Cương lựa chọn khai thác thế mạnh của chất giọng nam trung khỏe, dày và giàu nội lực. Sự khác biệt về màu giọng giúp ca khúc khoác lên một diện mạo mới, vẫn giữ được chất lãng mạn và hoài niệm vốn có nhưng mang thêm cảm giác từng trải, chững chạc của góc nhìn người đàn ông khi nhìn lại một mối tình đã qua.

Vẻ đẹp của Mộc Châu hiện lên trong MV "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Hoàng Hà Cương

Điểm đáng chú ý ở phiên bản này là cách xử lý khá tiết chế khi Hoàng Hà Cương không đẩy cảm xúc lên quá cao hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, mà lựa chọn lối hát nhẹ nhàng, mộc mạc, để cảm xúc được dẫn dắt theo giai điệu. Chính sự tiết chế ấy giúp ca khúc giữ được không khí bảng lảng, da diết, tạo nên khoảng lặng cần thiết để khán giả cảm nhận câu chuyện theo cách riêng của mình. Có thể nói, thay vì cạnh tranh với bản gốc, nam ca sĩ chọn cách kể lại câu chuyện bằng trải nghiệm và cảm xúc của chính mình.

Chia sẻ về quyết định thực hiện MV, Hoàng Hà Cương cho biết "Nhắm mắt thấy mùa hè" là ca khúc anh yêu thích từ nhiều năm trước. Ý định thực hiện một sản phẩm chỉn chu dành cho bài hát đã được anh ấp ủ từ lâu và chỉ đến thời điểm này mới có cơ hội hiện thực hóa.

"Đây là bài hát tôi vô cùng yêu thích từ rất lâu rồi nên luôn mong muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc thật chỉn chu. Sau khi trao đổi với nhiều anh chị có kinh nghiệm trong nghề và nhận được sự động viên, tôi quyết định thực hiện MV. Đây cũng là sản phẩm tạo đà cho một dự án chính thức mà tôi sẽ thực hiện vào đầu năm 2027 với một ca khúc hoàn toàn mới được tôi đặt hàng sáng tác. Hy vọng khán giả sẽ có những cảm xúc mới mẻ khi xem MV này." - nam ca sĩ bộc bạch.

Hoàng Hà Cương bày tỏ sự yêu thích với dòng nhạc Pop Ballad giàu cảm xúc và có chiều sâu

Nếu trên sân khấu Hoàng Hà Cương thường xuất hiện với những tiết mục sôi động, nhiều năng lượng thì trong MV "Nhắm mắt thấy mùa hè", anh lại bộc lộ một khía cạnh khác của bản thân. Nam ca sĩ cho biết, phía sau vẻ ngoài sôi nổi là một người sống khá tình cảm và luôn yêu thích những bản nhạc Pop Ballad giàu cảm xúc. Chính điều đó khiến anh tìm thấy sự đồng điệu với ca khúc này.

Không chỉ đầu tư về phần âm nhạc, Hoàng Hà Cương còn dành nhiều thời gian cho phần hình ảnh. MV được thực hiện tại cao nguyên Mộc Châu, địa danh vốn nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo, bình yên và giàu chất thơ. Những đồi chè xanh ngút ngàn ở Mocha Hill, rừng thông, thảo nguyên, vườn hoa tím hay những đồng cỏ trải dài lần lượt hiện lên như những thước phim điện ảnh, tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa man mác buồn.

Thay vì xây dựng một câu chuyện có nhiều tình tiết, MV lựa chọn cách kể bằng cảm xúc và khung cảnh nên thơ. Những góc máy rộng cùng nhịp dựng chậm rãi giúp thiên nhiên Mộc Châu trở thành một phần của mạch cảm xúc, đồng thời làm nổi bật tinh thần của ca khúc. Hình ảnh và âm nhạc hòa quyện, đưa người xem trở về với những ký ức đẹp của tuổi trẻ, nơi có những cuộc gặp gỡ, chia xa và những điều tưởng như đã ngủ yên nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên là có thể ùa về nguyên vẹn.

Để có được cách thể hiện như trong MV, Hoàng Hà Cương nhận được sự đồng hành của NSƯT Thanh Tâm trong quá trình thu âm. Theo nữ nghệ sĩ, điều khó nhất khi thể hiện "Nhắm mắt thấy mùa hè" không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà ở việc tìm ra một màu sắc đủ khác để khán giả không bị cuốn vào sự so sánh với phiên bản vốn đã rất thành công của Nguyên Hà.

"Ca khúc này từng được nhiều ca sĩ thể hiện nên tôi không muốn Hoàng Hà Cương đi theo lối hát đã quen thuộc. Tôi mong Cương mang đến cảm giác tiếc nuối nhưng không bi lụy, vẫn giữ được sự lãng mạn và nét hoài niệm của bài hát. Cương là người tiếp thu rất nhanh, làm việc nghiêm túc và luôn cầu thị trong suốt quá trình thực hiện dự án." - NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

Đối với Hoàng Hà Cương, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là dịp để anh giới thiệu rõ hơn màu sắc nghệ thuật mà mình muốn theo đuổi. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nam ca sĩ cho biết anh mong muốn được khán giả nhớ đến qua những bản tình ca giàu cảm xúc, nơi giọng hát có thể kể chuyện nhiều hơn.

Sinh ra trong một gia đình người Tày tại vùng núi Sơn Động (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Hà Cương sớm bộc lộ niềm yêu thích ca hát và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê ấy theo anh đến khi thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi anh được đào tạo bài bản về thanh nhạc và quản lý văn hóa trước khi bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong thời gian học tập và biểu diễn, Hoàng Hà Cương tích cực tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc để tích lũy kinh nghiệm. Anh từng lọt Top 12 cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP.HCM", vào bán kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2021", giành giải Triển vọng cuộc thi "Tiếng hát sông Thương" và góp mặt trong Top 5 "Sao Mai khu vực miền Nam 2022" ở dòng nhạc dân gian...Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật trong nước, lưu diễn tại châu Âu và xuất hiện trên các kênh truyền hình như VTV, VTC, QPVN và ANTV.