Học sinh ballet Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại cuộc thi quốc tế ở Nga

ANTD.VN - Các học sinh ballet Việt Nam đã xuất sắc giành nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Ballet Marie Taglioni 2026 diễn ra ở St. Petersburg (Nga) ngày 4/7.

Đoàn Việt Nam giành 4 giải Nhất, 3 giải Nhì và 2 giải Ba.

4 giải Nhất thuộc về Lê Nhật Mai Khanh, Cao Minh Minh, Lê Bảo Hân và cặp đôi Lê Nhật Mai Khuê - Lê Bảo Hân.Trong đó, Cao Minh Minh giành giải Nhất nhóm tuổi 10-13 với các trích đoạn "Hồ Thiên Nga" và "Don Quixote". Phần trình diễn của Minh Minh gây ấn tượng khi thực hiện 19 vòng xoay liên tiếp với độ chính xác và sự mềm mại cao.

Ở nhóm tuổi 14-17, Phạm Ngọc Khánh Vy giành giải Nhì, trong khi Ngô Phạm Kim Khánh đoạt giải Ba.

Các học sinh ballet Việt Nam giành giải cao tại cuộc thi

Các giám khảo quốc tế đánh giá cao kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu và tiềm năng của các thí sinh Việt Nam. Bà Rika Ishii, thành viên ban giám khảo nhận xét các học sinh Việt Nam mang đến những biến tấu khó và thể hiện kỹ năng đáng khích lệ.

Trước khi tham dự cuộc thi quốc tế tại Nga, các em đã được học và huấn luyện dưới sự hướng dẫn của NSƯT Bích Hường và NSƯT Phạm Thu Hằng - Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB).

Cuộc thi Marie Taglioni được tổ chức thường niên tại St. Petersburg nhằm tôn vinh nữ nghệ sĩ ballet huyền thoại Marie Taglioni (1804-1884), một trong những biểu tượng lớn của ballet cổ điển thế giới.

Hơn một thập kỷ qua, cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 tài năng trẻ và người yêu ballet từ nhiều quốc gia tham dự.

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia tranh tài của hơn 1.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.