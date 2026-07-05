Về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trải nghiệm văn hóa dân gian

ANTD.VN - Hoạt động tháng 7 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có chủ đề "Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống" giới thiệu nét văn hóa truyền thống gắn với các chủ thể văn hóa. Ở đó, du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, nghi thức, lễ hội...cùng với đó là các loại hình diễn xướng, biểu diễn các loại nhạc cụ, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc.

Mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm, tương tác cùng du khách, các chủ thể văn hóa tham gia vào quá trình làm, tạo sản phẩm, nghe chính đồng bào kể chuyện, hướng dẫn, thao tác cùng nhau và có quà mang về.

Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công cùng nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn giá trị truyền thống các tộc người cũng như giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu, trải nghiệm của các bạn trẻ.

Chương trình lựa chọn một số nghệ nhân làng nghề Hà Nội tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trưng bày, giới thiệu nghề thủ công truyền thống theo hình thức workshop, giao lưu tương tác trực tiếp với nghệ nhân và cùng chạm vào di sản như làm nón, nặn tò he…

Tháng 7 ‘Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống’ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho các gia đình và học sinh với nhiều trò chơi dân gian như đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, cờ ca rô, tô màu tranh về các dân tộc, cùng các hoạt động ngoài trời như đánh đu, bập bênh.

Dịp cuối tuần sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như tái hiện nghi lễ thay đổi bàn thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tày. Nghi lễ này còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống hiếu kính tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Đáng chú ý, Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) của đồng bào Khmer sẽ được tái hiện, là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay, hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.

Chương trình dân ca dân vũ “Dấu ấn màu hoa đỏ,” “Âm vang nguồn cội” sẽ biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian... giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, với Bác Hồ, về lòng biết ơn nguồn cội, uống nước nhớ nguồn, tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai), tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động tháng Bảy có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer), cùng sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố có đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Hoạt động tháng 7 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có chủ đề "Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống" diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/7.