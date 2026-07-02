Phim "Trời cao nguyên xanh" tái hiện cuộc chiến giữ bình yên nơi đại ngàn

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ chuyên án có thật tại Tây Nguyên, bộ phim "Trời cao nguyên xanh" tái hiện cuộc đấu tranh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời khắc họa những lát cắt đời sống, tình người và khát vọng giữ gìn bình yên nơi buôn làng.

Từ chuyên án có thật đến câu chuyện về những người giữ bình yên

Sau khi phim "Phía bên kia thành phố" khép lại, khung giờ phim 21h trên VTV1 sẽ được nối tiếp bằng "Trời cao nguyên xanh" - tác phẩm do Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ về dự án phim "Trời cao nguyên xanh"

Chia sẻ về bộ phim, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, để tiếp tục tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng, Bộ Công an đã phối hợp với VFC sản xuất "Trời cao nguyên xanh".

Lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, bộ phim khắc họa chân dung những người chiến sĩ An ninh nhân dân qua lăng kính nghệ thuật. Dù dựa trên chất liệu có thật, câu chuyện được đặt trong bối cảnh hiện đại, gắn với những chủ trương, chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng An ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn khán giả thấu hiểu sâu sắc hơn về công việc của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời nhận thấy rằng sự bình yên không phải tự nhiên mà có, mà là kết tinh của quá trình chiến đấu âm thầm, bền bỉ và không khoan nhượng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ suốt 80 năm qua. Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, "Trời cao nguyên xanh" là lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những người đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tác phẩm cũng là sự động viên, khích lệ toàn lực lượng tiếp tục xây dựng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phụng sự Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Cảnh trong phim "Trời cao nguyên xanh", những thước phim tái hiện chân thực hình ảnh các chiến sĩ An ninh nhân dân vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc

Ở góc độ đơn vị sản xuất, ông Lê Mạnh, Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết quá trình tác nghiệp tại Tây Nguyên đã giúp êkíp có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuộc sống của những cán bộ an ninh đang bám bản, bám địa bàn. Theo đó, khi nhiều người đang có cuộc sống bình yên thì ở những bản làng xa xôi, các chiến sĩ An ninh nhân dân vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. Đằng sau công việc ấy là những tháng ngày xa gia đình, những hy sinh lặng lẽ, thậm chí có người phải đánh đổi bằng máu và cả tính mạng ngay trong thời bình.

Cũng theo đại diện VFC, những chuyến đi thực tế cùng lực lượng Công an địa phương cũng giúp đoàn phim phần nào thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở cơ sở. Chính những trải nghiệm đó trở thành chất liệu để êkíp xây dựng "Trời cao nguyên xanh" với mong muốn mang đến một câu chuyện gần gũi, chân thực hơn về lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu và trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng của họ đối với sự bình yên của đất nước.

Phim dự kiến phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, không chỉ kể một câu chuyện về cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh lặng thầm của những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho đất nước.

Cuộc chiến không chỉ bằng nghiệp vụ mà còn bằng lòng dân

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cùng lãnh đạo VFC tặng hoa đại diện êkip sản xuất phim "Trời cao nguyên xanh"

Lấy bối cảnh Tây Nguyên, vùng đất giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo và an ninh, "Trời cao nguyên xanh" mở ra câu chuyện về hành trình gìn giữ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu lợi dụng lòng tin của người dân để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Mạch phim bắt đầu khi một vị tướng Công an đã nghỉ hưu trở lại Tơ Rơi - nơi từng gắn bó với ông trong những năm tháng công tác. Chuyến trở về ấy đánh thức ký ức về một giai đoạn nhiều biến động, khi sự bình yên của buôn làng đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi các thế lực lợi dụng sự thiếu hiểu biết, những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng và các vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định.

Từ câu chuyện của quá khứ, bộ phim đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự trong công tác bảo đảm an ninh ở địa bàn cơ sở. Thay vì chỉ tập trung vào các chuyên án hay những màn đấu trí căng thẳng, kịch bản dành nhiều dung lượng để khắc họa quá trình xây dựng lòng tin giữa lực lượng công an với đồng bào các dân tộc. Đó cũng là điểm tạo nên màu sắc riêng của "Trời cao nguyên xanh".

Diễn viên Hà Việt Dũng tham gia diễn xuất trong phim

Ở trung tâm câu chuyện là hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ với những cách tiếp cận khác nhau. Đó là Phạm Minh - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, một người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải. Sau nhiều năm gắn bó với địa bàn, anh hiểu rằng trong cuộc chiến giữ gìn an ninh vùng cao, nghiệp vụ là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ. Điều quyết định là xây dựng được niềm tin, tạo sự gắn kết giữa chính quyền với người dân để cùng bảo vệ sự bình yên của buôn làng.

Trong khi đó, Quang Tuấn - một Đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong công tác trinh sát, nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi với nhiều khát vọng cống hiến. Qua từng vụ việc, anh dần nhận ra rằng có những cuộc chiến không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu văn hóa bản địa và khả năng chạm tới lòng người.

Dưới sự dàn dựng của NSƯT Nguyễn Mai Hiền, bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình như NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc, cùng các gương mặt Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Ngân, Thế Mạnh, Ngọc Anh... Trong đó, Ngọc Anh trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian lập gia đình, còn dự án cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ khu vực phía Nam.

Không xây dựng cuộc đối đầu theo mô típ thiện - ác quen thuộc, "Trời cao nguyên xanh" lựa chọn khai thác những mâu thuẫn xuất phát từ chính đời sống của cộng đồng. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những câu chuyện, những tổn thương và lựa chọn riêng, khiến ranh giới giữa đúng và sai, niềm tin và hoài nghi, quá khứ và hiện tại trở nên nhiều lớp hơn.

Các nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi không chỉ góp phần tái hiện đời sống của đồng bào Tây Nguyên mà còn phản ánh những giằng xé giữa việc gìn giữ bản sắc văn hóa với nguy cơ bị các thế lực xấu lợi dụng để kích động, chia rẽ. Bên cạnh nội dung chính luận, bộ phim còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất với nhiều cảnh quay được thực hiện giữa núi rừng Tây Nguyên trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Không gian đại ngàn, văn hóa bản địa cùng nhịp sống của đồng bào các dân tộc được tái hiện như một phần quan trọng trong mạch kể, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Hình ảnh chân thực và sống động trong "Trời cao nguyên xanh"

Để bảo đảm tính chân thực về bối cảnh cũng như các chi tiết nghiệp vụ, quá trình sản xuất nhận được sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế và Công an tỉnh Gia Lai. Sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn giúp bộ phim có thêm chất liệu thực tế trong việc tái hiện công việc của lực lượng An ninh nhân dân cũng như đời sống của đồng bào Tây Nguyên.

Một số hình ảnh ấn tượng trong phim: