Đưa vọng cổ đến gần hơn với đời sống hiện đại

ANTD.VN - Tối 5/7, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trích đoạn cải lương "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" đã trở thành điểm nhấn của chương trình "Âm nhạc cộng đồng". Không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử của dân tộc, tiết mục còn cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Giữa không gian mở của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, trích đoạn cải lương "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" đã đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Không có sân khấu khép kín hay những hàng ghế cố định như trong nhà hát, buổi biểu diễn diễn ra ngay giữa lòng phố. Tại sự kiện, khán giả đứng thành nhiều vòng quanh sân khấu, chăm chú theo dõi từng lớp diễn và lắng nghe những câu vọng cổ.

Hình ảnh những người lớn tuổi lặng lẽ thưởng thức từng làn điệu quen thuộc, các bạn trẻ tò mò dừng chân rồi ở lại đến hết tiết mục đã tạo nên một bức tranh sinh động về sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và đời sống hiện đại. Trong không gian này, nghệ sĩ và công chúng được xóa nhòa khoảng cách, đưa loại hình nghệ thuật cải lương trở thành một trải nghiệm gần gũi thay vì chỉ tồn tại trong khuôn khổ sân khấu chuyên nghiệp.

Trích đoạn cải lương "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" trong chương trình "Âm nhạc cộng đồng".

Từ trước đến nay, cải lương vẫn thường được nhiều người xem là loại hình nghệ thuật dành cho khán giả lớn tuổi. Tuy nhiên, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” đã mang đến một góc nhìn mới về loại hình nghệ thuật này. Khi được đặt giữa nhịp sống sôi động của phố đi bộ, nghệ thuật truyền thống trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh trích đoạn cải lương, chương trình còn được xây dựng với nhiều tiết mục đa dạng, kết hợp giữa ca cổ, tân cổ giao duyên và các ca khúc về Hà Nội như “Hà Nội trái tim hồng”, “Nồng nàn Hà Nội”, hòa tấu “Hà Nội của tôi”, xen kẽ là các tiết mục múa “Sen” và “Giọt mưa xuân”. Qua đó, chương trình tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, đậm bản sắc truyền thống và gần gũi với thị hiếu của khán giả hôm nay.

Sự kết hợp linh hoạt giữa các loại hình nghệ thuật đã tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận cải lương một cách tự nhiên. Thay vì chỉ được bảo tồn trong phạm vi nhà hát hay các chương trình chuyên đề, các giá trị truyền thống đang trở nên gần gũi với công chúng hơn thông qua những hình thức tiếp cận mới. Đây cũng là một trong những định hướng mà Hà Nội đang hướng tới trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo, văn hiến, hiện đại.

Khi những không gian biểu diễn mở, các sân khấu cộng đồng tiếp tục được duy trì, đổi mới và đa dạng hóa nội dung, văn hóa có thể hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Qua đó, những không gian này tạo nên nền tảng để các giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực nội sinh góp phần xây dựng một Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu bản sắc.