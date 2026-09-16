Sắp tới, tài khoản Zalo, Messenger tại Việt Nam phải xác thực bằng số điện thoại di động?

ANTD.VN - Tài khoản Zalo, Messenger… tại Việt Nam sẽ phải xác thực bằng số điện thoại di động và chúng có thể bị khoá nếu phát tán tin nhắn rác…

Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã đề xuất quy định doanh nghiệp cung cấp ứng dụng OTT trong nước (Zalo, Messenger…) phải yêu cầu người sử dụng đăng ký và xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.

Đối với tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm hoặc bị phản ánh qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, doanh nghiệp phải xác thực lại thông tin người sử dụng bằng eKYC hoặc phương thức tương đương.

Ngoài ra, dự thảo còn nêu rõ, định kỳ 3 tháng, doanh nghiệp OTT trong nước phải phối hợp với doanh nghiệp viễn thông hoặc cơ quan quản lý nhà nước để xác thực lại các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại đã bị thu hồi hoặc chấm dứt quyền sử dụng.

Doanh nghiệp cung cấp ứng dụng OTT nước ngoài cho người dùng tại Việt Nam cũng phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Khi nhận được yêu cầu đã được xác nhận của cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin người sử dụng và vô hiệu hóa tài khoản vi phạm.

Như vậy, theo dự thảo, các tài khoản sử dụng ứng dụng OTT phổ biến tại Việt Nam như Zalo, Messenger sẽ thuộc phạm vi áp dụng của quy định về xác thực bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Trường hợp tài khoản có dấu hiệu vi phạm hoặc bị phản ánh, người dùng còn có thể phải xác thực lại danh tính bằng eKYC hoặc phương thức tương đương.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định còn đề xuất quy định, tài khoản trên các ứng dụng OTT (Zalo, Messenger, WhatsApp, Telegram…) có hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác có thể bị hạn chế, khóa tạm thời hoặc vô hiệu hóa sau khi được xác minh.

Theo Điều 37 dự thảo, doanh nghiệp cung cấp ứng dụng OTT trong nước phải tiếp nhận, xác minh phản ánh của người dùng và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đối với tài khoản liên quan đến hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Các biện pháp được dự thảo liệt kê gồm hạn chế hoạt động, khóa tạm thời và vô hiệu hóa tài khoản.

Như vậy, tài khoản Zalo, Messenger hoặc tài khoản trên các ứng dụng OTT khác được sử dụng để gửi hàng loạt nội dung quảng cáo không được người nhận đồng ý hay thực hiện cuộc gọi rác có thể bị hạn chế tính năng, tạm khóa hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Doanh nghiệp cung cấp ứng dụng OTT đồng thời phải lưu trữ đầy đủ nhật ký, minh chứng về hoạt động phòng, chống tin nhắn rác và cuộc gọi rác để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Mặt khác, doanh nghiệp OTT trong nước còn phải cung cấp thông tin người sử dụng và vô hiệu hóa tài khoản vi phạm khi nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng. Yêu cầu này có thể được gửi bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức trao đổi khác đã được xác nhận.

Trường hợp doanh nghiệp OTT nước ngoài không hợp tác hoặc không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng biện pháp hạn chế hoặc ngăn chặn dịch vụ. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi doanh nghiệp đã xử lý vi phạm theo yêu cầu.

Không chỉ có vậy, doanh nghiệp OTT vi phạm có thể bị xử phạt theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp luật có liên quan; đồng thời có thể bị áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn hoạt động tại Việt Nam.