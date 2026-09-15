Cho phép phương tiện đi vào làn buýt nhanh BRT trên đường Láng Hạ để giảm ùn tắc

ANTD.VN - Từ hôm nay 15/9, để hạn chế ùn tắc giao thông nút giao La Thành- Láng Hạ-Giảng Võ do thi công cầu vượt Vành đai 1, cơ quan chức năng cho phép các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT trên đường Láng Hạ.

Sở Xây dựng vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ – La Thành để thi công xây dựng cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu- Voi Phục.

Theo đó, căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ – La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao này.

Cụ thể, cho phép các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT (hướng Láng Hạ - Giảng Võ, từ số 8 Láng Hạ đến đoạn giao đường Trần Huy Liệu) để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao.

Hà Nội cho phép các loại phương tiện đi vào làn BRT trên đường Láng Hạ để hạn chế ùn tắc khi thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ- Giảng Võ- La Thành

Cùng với đó, điều chỉnh cho các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT (hướng Giảng Võ- Láng Hạ, từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ) để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao.

Cấm các phương tiện ô tô hướng Vành đai 1 đi Hào Nam – Hoàng Cầu quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ, các phương tiện ô tô quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao.

Cấm phương tiện ô tô tải – ô tô khách quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đi Láng Hạ, các phương tiện ô tô tải quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực đường Giảng Võ.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 đến khi có thông báo tiếp theo của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, chịu trách nhiệm toàn diện trước liên ngành khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi không thực hiện theo đúng các yêu cầu của liên ngành và Sở Xây dựng, khi điều chỉnh rào chắn không có sự phối hợp của liên ngành trong việc bố trí lực lượng, hệ thống biển báo gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực nút giao và các tuyến lân cận từ ngày 11/9 đến 14/9/2026.

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch và phương án triển khai rào chắn thi công các giai đoạn tiếp theo theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.