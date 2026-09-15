Dân mạng ‘mê tít’ màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max

ANTD.VN -Đỏ Burgundy, màu mới trên iPhone 18 Pro Max, đang được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội vì mang vẻ sang trọng, khác hẳn các tông màu quen thuộc từng xuất hiện trên dòng Pro trước đây.

Đỏ Burgundy có gì khác biệt trên iPhone 18 Pro Max?

Đỏ Burgundy là màu sắc mới xuất hiện lần đầu trên dòng Pro của Apple, thay cho tông Cam Vũ Trụ từng có mặt trên iPhone 17 Pro. Đây là sắc đỏ đậm pha chút ánh tím, tạo cảm giác trầm và có chiều sâu hơn so với những gam đỏ từng dùng cho các mẫu iPhone trước đây. Khi kết hợp với khung máy cao cấp của iPhone 18 Pro Max, tông màu này tạo hiệu ứng thị giác khác biệt, không quá rực nhưng vẫn đủ nổi bật để dễ nhận ra giữa các tùy chọn màu còn lại.

Màu Đỏ Burgundy là tông màu mới xuất hiện lần đầu trên dòng iPhone Pro, thay thế cho Cam Vũ Trụ của thế hệ trước. Ảnh: Apple

Theo trang thông số chính thức của Apple tại Việt Nam, cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay đều có bốn lựa chọn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Trong bốn màu này, Đỏ Burgundy là gam màu mang tính thử nghiệm nhất, khác hẳn hướng đi trung tính của Đen hay Bạc, cũng như sắc xanh nhẹ nhàng của Băng Thanh, phiên bản màu vốn cũng được không ít người dùng đánh giá tích cực nhờ tông xanh dễ phối đồ.

Theo thông số công bố tại Việt Nam, khung viền iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục sử dụng hợp kim titan. Ảnh: Apple

Về mặt vật liệu, khung viền của iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục dùng hợp kim titan như thế hệ trước, nên các tên gọi như Băng Thanh hay Đỏ Burgundy đều gắn liền với lớp hoàn thiện titan chứ không phải đổi sang chất liệu khác. Chính lớp hoàn thiện này khiến sắc đỏ Burgundy hiện lên có chiều sâu hơn so với lớp sơn bóng từng dùng cho các gam màu đỏ ở những dòng iPhone tiêu chuẩn trước đây. Tại thị trường Việt Nam, Đỏ Burgundy được phân phối đầy đủ trên cả bốn tùy chọn dung lượng của iPhone 18 Pro Max, từ bản 256GB đến bản cao nhất 2TB, không giới hạn riêng cho một cấu hình nào.

Vì sao màu Burgundy được nhiều người chú ý?

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên về iPhone 18 Pro Max phủ sóng mạng xã hội, phiên bản Đỏ Burgundy nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều. Một phần lý do là thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro và Pro Max năm nay không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước, nên việc bổ sung một tông màu mới dễ tạo cảm giác mới mẻ hơn là chờ một bản nâng cấp ngoại hình lớn. Không ít người dùng để lại bình luận cho rằng phối màu mới trông sang và nổi bật hơn khi đặt cạnh khung máy cao cấp của sản phẩm. Một số ý kiến khác thẳng thắn thừa nhận riêng yếu tố màu sắc cũng đủ khiến họ cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max đợt này, dù các thông số cấu hình khác không phải lý do chính.

Theo thông số công bố tại Việt Nam, khung viền iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục sử dụng hợp kim titan. Ảnh: Apple

Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro trước đó cũng từng thu hút sự chú ý khi mới ra mắt, nhưng theo ghi nhận ban đầu trên các diễn đàn công nghệ, độ phủ sóng của Đỏ Burgundy trên mạng xã hội hiện có phần nhỉnh hơn, một phần vì đây là gam màu ít gặp trên các dòng điện thoại cao cấp nói chung.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Apple dùng màu sắc để tạo điểm nhấn cho một thế hệ máy có thiết kế phần cứng ít thay đổi. Ở nhiều đời iPhone Pro trước, một màu mới ra mắt giữa hoặc đầu vòng đời sản phẩm thường thu hút sự chú ý không kém các nâng cấp về camera hay hiệu năng, nhất là với nhóm người dùng ưu tiên yếu tố thẩm mỹ khi chọn máy.

Với những người đã quyết định chọn phiên bản Đỏ Burgundy cho lần nâng cấp này, có thể tham khảo thêm thông tin đặt trước tại các hệ thống bán lẻ trong nước. Hiện Thế Giới Di Động đang nhận đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức cọc 1 triệu đồng, giao máy từ ngày 18/9. Khách hàng có thể nhận thêm nhiều ưu đãi như trả chậm 0% lãi suất, giảm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử và trợ giá đến 3 triệu đồng khi tham gia thu cũ đổi mới. Người dùng có thể truy cập website thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện và lựa chọn ưu đãi phù hợp.