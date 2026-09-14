Công an Hà Nội tổ chức tập huấn về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

ANTD.VN -Sáng nay (14-9), Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hoà nhập cộng đồng và hỗ trợ tư pháp năm 2026.

Đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ không bị gián đoạn, ngắt quãng

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Long – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Cùng tham dự còn có đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường…thuộc CATP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch 435 của CATP Hà Nội về việc quán triệt, phổ biến, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ tư pháp năm 2026; được sự quan tâm của lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, hôm nay, CATP tổ chức hội nghị này.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Cũng theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân, từ ngày 1/3/2026 không tổ chức Công an cấp huyện. Tại Hà Nội, từ mô hình 30 nhà tạm giữ tại 30 Công an cấp huyện, hiện nay số lượng đã giảm nên áp lực khá lớn. Bên cạnh đó, Luật Thi hành án hình sự mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng có nhiều nội dung mới nên việc tổ chức tập huấn là rất cần thiết.

Căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã có nhiều thay đổi với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác tham mưu, phối hợp với UBND xã và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, trọng tâm là quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, công tác quản lý đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu ngay về nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó chú trọng việc tăng cường tập huấn nghiệp vụ đồng bộ, toàn diện với phương châm “cầm tay chỉ việc”, đảm bảo xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, CATP tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ tư pháp nhằm tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ trong hệ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, cán bộ công tác tư pháp tại UBND cấp xã, phường và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng, công tác cấm đi khỏi nơi cư trú và công tác cưỡng chế thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn cũng nhằm đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ không bị ngắt quãng, gián đoạn, không để phát sinh các vụ việc mất an ninh, an toàn, giúp công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình sự chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng được nâng cao; phòng ngừa từ sớm, từ xa việc tái phạm và công tác phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố được đảm bảo thống nhất, chặt chẽ.

Nắm chắc quy trình giám sát, quản lý đối tượng thi hành án tại cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Long cho biết, CATP Hà Nội tổ chức đợt tập huấn chuyên sâu các nội dung cốt lõi và điểm mới của 2 luật quan trọng: Luật Thi hành án hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cùng các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện các lĩnh vực công tác liên quan.

Theo đề nghị của CATP Hà Nội, trong đợt tập huấn lần này, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã cử các đồng chí báo cáo viên, lãnh đạo cấp Cục đến dự khai giảng và trực tiếp truyền đạt các nội dung mới quan trọng.

Trong những năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo Cục đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo CATP Hà Nội trong việc tổ chức quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhất là trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đặc biệt là năm 2026, lực lượng làm công tác thi hành án hình sự, tạm giữ tạm giam tiếp tục thực hiện các mốc thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Long – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

“Để đợt tập huấn đạt hiệu quả cao lãnh đạo Cục đề nghị các báo cáo viên phân tích, đánh giá kỹ các điểm mới, điểm bổ sung, sửa đổi, thay thế trong luật và các văn bản hướng dẫn, đồng thời giải thích rõ lý do thay đổi để học viên nắm vững bản chất pháp lý. Bên cạnh đó, các học viên phải nâng cao nhận thức, nắm chắc quy trình giám sát, quản lý đối tượng thi hành án tại cộng đồng, khắc phục triệt để tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến đối tượng đi khỏi nơi cư trú hoặc tái phạm tội. Việc quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở chính là giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa vi phạm pháp luật” – Thiếu tướng Lê Văn Long nhấn mạnh.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày (14, 15/9) với 4 chuyên đề: "Những nội dung mới, cốt lõi của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 và các Nghị định, Thông tư, các quy trình nghiệp vụ quản lý giam giữ, công tác bảo đảm an toàn các Trại tạm giam, Phân trại tạm giam";

"Quy trình, kỹ năng trong thực hiện công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng; nghiệp vụ trích xuất, dẫn giải, bảo vệ phiên tòa, bảo vệ trại tạm giam, phân trại tạm giam; công tác quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dụng";

"Những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2025; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng";

và Chuyên đề: "Công tác phối hợp liên ngành trong công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định mới; công tác quản lý, hỗ trợ, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng hoạt động hiệu quả; công tác quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú".