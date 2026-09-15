In catalogue tại Bách Vượng Printing – Chuẩn hóa quy trình chất lượng cao

ANTD.VN -Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, việc chuẩn hóa hình ảnh qua các ấn phẩm như catalogue và tem nhãn trở thành công cụ thiết yếu. Với nền tảng 20 năm phát triển, dịch vụ in catalogue uy tín tại Bách Vượng Printing đang mang đến giải pháp tối ưu cho hàng nghìn doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ, ấn phẩm bán hàng như catalogue không chỉ đơn thuần là tài liệu giới thiệu sản phẩm mà còn đại diện cho năng lực và uy tín của thương hiệu trước đối tác. Một cuốn catalogue được chế bản chính xác về màu sắc, rõ nét về thông số kỹ thuật và chỉn chu trong quy cách đóng cuốn sẽ gia tăng đáng kể niềm tin của khách hàng trong quá trình đàm phán thương mại.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chuẩn mực thẩm mỹ và độ chính xác kỹ thuật, thị trường in ấn chứng kiến sự bứt phá của những đơn vị có năng lực sản xuất chuyên sâu. Trong đó, dịch vụ in catalogue tại Bách Vượng Printing, đã và đang khẳng định chỗ đứng vững chắc nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và công nghệ hiện đại.

Các ấn phẩm catalogue được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng in ấn và độ chính xác màu sắc trước khi xuất xưởng

Chuẩn hóa quy trình in catalogue chất lượng cao

Điểm then chốt tạo nên chất lượng của dịch vụ in catalogue tại Bách Vượng Printing nằm ở quy trình kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt. Khác với các ấn phẩm thông thường, catalogue đòi hỏi sự đồng nhất về màu sắc giữa bản thiết kế và thành phẩm in offset hay in kỹ thuật số.

Các nhân viên kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in ấn trực tiếp giám sát công đoạn chế bản và tách màu. Sự đồng hành của đội ngũ thiết kế trẻ (9x, 10x) giúp các cuốn catalogue không chỉ chuẩn về quy cách kỹ thuật mà còn bắt kịp các xu hướng thiết kế đồ họa mới.

Doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt từ các dòng catalogue thông thường đến các dòng catalogue cao cấp, gia công gáy linh hoạt từ ghim gáy đến phay keo, khâu chỉ bìa cứng đóng và cả catalogue cần in nhanh số lượng vừa và nhỏ phục vụ hội chợ, sự kiện, chương trình.

Bách Vượng Printing cung cấp đồng bộ giải pháp in catalogue và ấn phẩm văn phòng sắc nét trên nhiều chất liệu khác nhau

Hệ sinh thái sản phẩm in ấn toàn diện cho doanh nghiệp

Bên cạnh thế mạnh nổi bật về dịch vụ in catalogue, doanh nghiệp còn phát triển hệ sinh thái sản phẩm phụ trợ bài bản, giúp đối tác tối ưu hóa chi phí khi thực hiện trọn gói giải pháp nhận diện thương hiệu:

● In tem nhãn: Cung cấp đầy đủ các loại tem decal giấy, tem nhựa trong, nhựa đục, tem bảo hành chống giả, đáp ứng tiêu chuẩn đóng gói hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.

● Bao bì đóng gói: Hộp giấy, túi giấy sang trọng cho sản phẩm quà tặng, hàng tiêu dùng.

● Ấn phẩm văn phòng và sự kiện: Tiêu đề thư (letterhead), phong bì thư, kẹp file, sổ tay, thiệp mời sự kiện, tờ rơi, tờ gấp quảng cáo.

● Giải pháp xanh: Túi vải không dệt thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Việc kết hợp đồng bộ giữa in catalogue, in tem nhãn và bao bì thương hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng bộ nhận diện chuyên nghiệp, nhất quán đáp ứng mọi nhu cầu về nhận diện thương hiệu của khách hàng.

Năng lực sản xuất và định hướng phát triển bền vững

Chất lượng in ấn tại Bách Vượng Printing được bảo chứng bởi dàn thiết bị hiện đại từ công đoạn tiền kỳ đến gia công hoàn thiện. Việc vận hành song song xưởng in nhanh tại trung tâm Hà Nội và nhà xưởng với hệ thống máy in Offset quy mô lớn cho phép đơn vị xử lý tốt cả đơn hàng gấp lấy ngay lẫn các hợp đồng sản xuất công nghiệp số lượng lớn.

Kế thừa nền tảng uy tín hai thập kỷ từ In Kinh Bắc cùng chiến lược tái định vị toàn diện, Bách Vượng Printing tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình nâng tầm giá trị thương hiệu.

Thông tin liên hệ - Bách Vượng Printing:

● Văn phòng: 243 Vũ Tông Phan, Phương Liệt, Hà Nội

● Xưởng in nhanh : 243 Vũ Tông Phan, Phương Liệt, Hà Nội

● Nhà máy sản xuất túi vải: Hoàn Dương, Duy Tân, Ninh Bình

● Hotline: 088 927 5555 | Email: info@inbv.vn | Website: inbv.vn