Lộ lọt thông tin trên mạng gia tăng

ANTD.VN - Tháng 8 ghi nhận hơn 67.000 tài khoản bị lộ lọt, rao bán, tăng gần 50% so với tháng trước, cho thấy tình trạng lộ lọt thông tin đang diễn biến phức tạp.

Lộ lọt thông tin diễn biến phức tạp

Báo cáo tình hình An toàn thông tin của Trung tâm an toàn thông tin VNPT (VNPT TI) cho biết, tháng 8 vừa qua ghi nhận 67.158 tài khoản bị lộ lọt, rao bán, tăng gần 50% so với 44.964 của tháng 7. Do đó, người dùng và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức bảo mật, đồng thời chủ động tham gia các khóa đào tạo nhằm hạn chế rủi ro thất thoát tài sản và ảnh hưởng đến uy tín.

Qua theo dõi, VNPT TI nhận thấy bộ phận không nhỏ người dùng vẫn sử dụng mật khẩu yếu, có quy luật đơn giản. Các mật khẩu như: “123456aA@” chiếm tới 1,95%; tiếp theo là “123456” chiếm 1,64%, cùng các biến thể đơn giản như: “12345678” và “123456789”. Điều này cho thấy phần lớn tài khoản bị lộ không chỉ do mã độc hay phishing, mà còn do ý thức bảo mật thấp, khiến attacker dễ dàng tái sử dụng thông tin đăng nhập cho các hình thức credential stuffing, brute force và chiếm quyền tài khoản.

Các chuyên gia của VNPT TI khuyến nghị người dùng thực hiện đổi mất khẩu liên quan đến các tài khoản bị lộ lọt; đào tạo nâng cao nhận thức người dùng…

Đáng chú ý, trong tháng 8 đã xảy ra 2 vụ lộ lọt dữ liệu nhạy cảm quy mô lớn: một thương hiệu giao hàng lớn tại Việt Nam bị lộ lọt dữ liệu người dùng qua các tệp log Firestore chứa JWT; một tổng công ty dịch vụ tiện ích công lớn bị nhóm ransomware Emperador tuyên bố xâm nhập, rao bán hơn 300 GB dữ liệu gồm 13,36 triệu bản ghi khách hàng với mức giá 50.000 USD.

“Tháng 8 tiếp tục cho thấy xu hướng tinh vi hóa công cụ tấn công và duy trì ảnh hưởng trong khu vực, trong khi rủi ro từ mã độc nhắm vào doanh nghiệp logistics/vận tải và tình trạng rò rỉ dữ liệu tại các tổ chức trọng yếu vẫn tiếp tục leo thang, đòi hỏi ưu tiên giám sát các hệ thống máy chủ công khai, nâng cao nhận thức người dùng và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm”- báo cáo nêu.

Bên cạnh đó, VNPT TI ghi nhận trong tháng 8, dù số lượng chiến dịch tấn công APT (tấn công có chủ đích) nhắm trực tiếp vào Việt Nam không nhiều nhưng một số dấu hiệu cho thấy người dùng Internet Việt Nam vẫn nằm trong phạm vi nhắm tới của tin tặc; Trong khi các chiến dịch quy mô lớn hơn được ghi nhận nhắm vào các quốc gia trong khu vực, đòi hỏi sự chủ động phòng tránh và cảnh giác cao độ từ người dùng và doanh nghiệp.