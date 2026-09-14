Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về xử lý các loại tin nhắn, cuộc gọi rác

ANTD.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, trong đó nêu rõ các loại tin nhắn, cuộc gọi rác…

Theo dự thảo Nghị định, tin nhắn rác bao gồm: Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo; Tin nhắn phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về gửi tin nhắn;

Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 6 Luật Giao dịch điện tử, Điều 5 Luật Chuyển đổi số năm 2025, Điều 9 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An ninh mạng;

Tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo là tin nhắn được nhận diện có một hoặc một số dấu hiệu nghi vấn được sử dụng nhằm thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, mạng viễn thông.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các loại thư điện tử rác bao gồm: Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo;

Thư điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định; Thư điện tử vi phạm các nội dung bị cấm;

Thư điện tử có dấu hiệu lừa đảo là thư điện tử được nhận diện có một hoặc một số dấu hiệu nghi vấn được sử dụng nhằm thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, mạng viễn thông.

Đặc biệt, dự thảo còn nêu rõ các cuộc gọi rác bao gồm: Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo; Gọi điện phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về gọi điện thoại;

Gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm; Cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo là cuộc gọi được nhận diện có một hoặc một số dấu hiệu nghi vấn được sử dụng nhằm thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, mạng viễn thông.

Cũng theo dự thảo, danh sách đen địa chỉ IP/tên miền là danh sách IP/dải IP hoặc tên miền bị đánh dấu là nguồn phát tán thư điện tử rác của những tổ chức thống kê các máy chủ gửi thư điện tử rác do Bộ Công an quy định theo từng thời gian.

Nguồn gửi tin nhắn là nguồn thông tin được xác định thực hiện gửi tin nhắn tới một thuê bao, tài khoản ứng dụng OTT hoặc người sử dụng. Nguồn thực hiện cuộc gọi là nguồn thông tin được xác định thực hiện cuộc gọi tới một thuê bao, tài khoản ứng dụng OTT hoặc người sử dụng…